2017'de kurulan ve ilk olarak GXChain olarak tanınan proje, değerli bir veri interneti oluşturmak amacıyla yola çıktı.

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REI Ağı, blok zincirinin gelişim eğilimine daha iyi uyum sağlamak ve hafif, Ethereum uyumlu, daha yüksek performans ve ücretsiz blok zinciri çerçevesi elde etmek için geliştirildi.

REI Network (REI) Nedir?

Geçtiğimiz zaman diliminde yeni halka açık zincirde doğan birçok yenilikçi zincir üstü protokollere tanık olduk. REI açıklamalarına göre kullanıcılar, bu protokolleri kullanırken teşvikler alabilirler, ancak yüksek bir işlem ücreti ödemek zorundalar. REI Network, bu sorunların çözülmesine yardımcı olabileceklerini ifade ediyor: Kullanıcılar, zincir üstü kaynakların yenilikçi staking ve borsa tasarımı aracılığıyla zincir üstü işlemleri neredeyse sıfır ücretle tamamlayabilirler. Aynı zamanda, REI Network, kullanıcılar, geliştiriciler ve REI Ağı arasındaki ilişkiyi koordine etmek için daha yüksek kaliteli zincir üstü ekosistemi tanıtmayı umuyor.

Yapılan açıklamalara göre REI Network, tamamen merkezi olmayan bir yönetişim kamu zinciri. Ekip, REIcosystem’in (REI Network ekosistemi) ve zincirdeki etkinliğin iyileştirilmesini teşvik etmek için REI Ağında görevlendirilen geliştirme ekibine yeterli sermaye sağlamayı hedefliyor. REI Network ekibi Hibe dağıtımı için protokolün üç temel boyutunu değerlendiriyor:

Toplam kilitli değer

Proje yeniliği

Zincir aktivitesi

2017’de kurulan ve ilk olarak GXChain olarak tanınan proje, değerli bir veri interneti oluşturmak amacıyla yola çıktı. Bu amaçla, EVM ile uyumludur, bir slashing modülü sunar, ücretsiz bir geliştirme platformu oluşturur ve ayrıca yeni bir marka adı olan REI Network’e evrildi.

REI, REI Network’ün üç temel özelliğine karşılık gelen Rapid, Economical ve Innovative kelimelerinin ilk üç harfinden türetilmiştir. REI’nin GXC’nin yerini alma ve yeniden başlama misyonunu temsil ediyor.

EVM Uyumlu Blockchain Nedir? REI Ağı (GXChain 2.0) sadece teknik bir yineleme değil, kod katmanının yeniden düzenlenmesi ve yeniden yazılması olarak tanımlanıyor ve EVM genel zinciri ile tamamen uyumlu. Temel kod için geliştirme dili olarak daktilo metnin daha basit sözdizimine geri dönüldüğü ve temel modüller için yerleşik açık kaynak projelerinin kullanıldığı ifade ediliyor. Altyapıyı Ethereum ile paylaşmak ve Ethereum geliştiricilerinin geliştirme için REI Network’e sorunsuz bir şekilde geçiş yapma yeteneği, REI Network’ün kendisi ve üzerindeki orijinal geliştiriciler için genel bir bonus sürümü olarak tanımlanıyor.

REI Coin Yorum

REI Network, free gas özelliğini de kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar, zincir üstü kaynaklar için yenilikçi stake etme ve borsa tasarımı sayesinde zincir üstü işlemleri neredeyse sıfır ücretle tamamlayabilir. Bu sebeple hem REI Network hem REI token kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,031 dolardan işlem gören REI Coin, CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin karşısında da 0.000001571 BTC ile işlem görüyor. Bunların yanı sıra 29,655,753 USD işlem hacmi ile piyasa değeri açısından 490. sırada yer alan REI Coin’ın ortalama 24 saatlik işlem hacminin 2,973,697 USD olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bu noktada REI token’ın 12 Mayıs 2022’de 0,02 dolar ile en dip seviyeyi ve 4 Mayıs 2022’de 0,17 dolar ile en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtmekte fayda var.

REI Coin Nasıl Alınır?

REI Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

REI Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından REI Coin’in işlem gördüğü BUSD, Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) ve Tether (USDT) alarak REI işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.