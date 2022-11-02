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Fed başkanı Powell yazı hazırlandığı sırada konuşmasını gerçekleştiriyor ve kripto paralara yatırım yapan kişilerin yüksek hareketlilikle geçebilecek önümüzdeki döneme hazırlıklı olmaları kendileri adına faydalı olabilir. Peki Powell konuşmasında tüm dünyanın ekonomisini etkileyebilecek olan nelerden bahsediyor?

Powell’ın Açıklamaları

Bu yazı hazırlandığı sırada FED başkanı Jerome Powell tüm dünyayı yakından ilgilendiren açıklamaları yapmaya devam ediyor. Yapacağı açıklamalar bu yıl sonuna kadar yatırımcıların geleceğe yönelik fikir ve düşüncelerinin şekillenmesi konusunda yol gösterici olabilir. Konuşma, sadece bununla sınırlı kalmayıp önümüzdeki yıllar hakkında da yatırımcılara fikir sağlayabilir. Saat 21:30’da başlayan konuşma piyasada büyük etkiler yaratabilir ve yatırımcılar bu etkiler konusunda dikkatli olmalı. Konuşmadan çıkarılabilecek önemli başlıkları bu haber altında sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

21:00’da yapılan açıklamaya göre Fed 75bp faiz artışı kararını oybirliği ile aldı. Powell tarafından yapılacak açıklamanın öncekiler gibi şahin olması bekleniyor. Nitekim karar tutanağında faizler gerekli kısıtlayıcı seviyeye ulaşana kadar artmaya devam edecek deniliyordu.

21:30 Powell konuşmaya başladı.

Enflasyon %2’ye düşürülmeye çalışılıyor. Fiyat istikrarı daha iyi bir ekonomi için olmazsa olmaz koşul olarak görülüyor. Kısıtlayıcılığın devam edeceği vurgulandı.

ABD ekonomisinin geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde yavaşladığı vurgusu yapıldı.

Talebin arzdan çok daha fazla olduğu belirtildi.

Bir noktada faiz artışlarının yavaşlamaya müsait hale geleceği söylendi.

Nihai faiz seviyesinin bekleninden yüksek olacağı açıklandı.

Fed’in, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gerekeni yapmaya devam edeceği ve atılan adımların sonuçlarının farkında olunduğu vurgulandı.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyaca yakından takip edilen Fed kararları dünya ekonomisini olduğu gibi kripto paraları da yakından ilgilendiriyor. Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları geçtiğimiz günde yaşanan küçük yükselişi dikkate almadığımızda 9 aydır yaşanan düşüşün en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir. Fed’in faiz kararları ve sıkılaşma politikası Amerikan dolarının değer kazanmasına ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Haberin hazırlandığı saat itibariyle Bitcoin 20.450 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bugün, ABD ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde %2.6 büyümesinin ardından açıklama yapan Amerikan Başkan’ı Joe Biden, Fed’in faiz kararlarını ve sıkılaşma politikalarını destekler nitelikte cümleler kurdu.

Biden’ın açıklamaları ise şu şekilde oldu:

Aylardır ekonominin bir kiyamete sürüklendiği, ABD ekonomisinin resesyona doğru ilerlediği konuşuluyor. Ancak bugün, ekonomik toparlanmanın güçlenerek devam ettiğine dair daha fazla somut kanıta ulaşmış durumdayız.

Fed Başkanı’nın yaptığı son açıklamalar sonrasında Bitcoin fiyatı düşüş yaşadı ve şu anda 20.230 dolar seviyesinde işlem görüyor.