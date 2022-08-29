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Dün günü 20 dolara yakın bir seviyede kapatan AVAX bugün sabah 17,48 dolara kadar düştü. Kripto para topluluğu ise bu olayı konuşuyor. Ortaya atılan iddialar gerçekten can sıkıcı ve paylaşılan deliller kafaları karıştırıyor. Avalanche cephesindeki son gelişmeler neler? Emin Gün Sirer tüm bu iddialara ne cevap verdi? Detaylar haberimizde.

Avalanche Hakkındaki İddialar

Günün erken saatlerinden itibaren kripto para topluluğu Avalanche hakkındaki bu iddiaları konuşuyor. Binance CEO’su dahil birçok popüler isim bu konuda yorum yaptı. Cryptoleaks tarafından ortaya atılan iddialar dev kripto para şirketinin Roche Freedman isimli hukuk firmasıyla anlaşarak rakiplerine gizli bir savaş başlattığıyla ilgilidir. Daha önce Ripple’ın Bitcoin hakkında olumsuz propaganda yaptığı ve bunun için lobicilik faaliyetleri yürüttüğü de iddia edilmişti. Emin Gün Sirer’in başında olduğu proje hakkında ortaya atılan iddialar kesin bir şekilde kanıtlamış değil ancak bu iddiaların tartışılması bile fiyatının düşmesine neden oldu.

Ava Labs, Avalanche ağının arkasındaki geliştirici şirkettir. Şirketin kurucusu ve CEO’su Emin Gün Sirer yaklaşık 150 çalışanı istihdam ediyor. Roche Freedman isimli hukuk firması ise kripto para piyasalarının önde gelen 25 aktörüne karşı hukuki savaş açtı. Bunların arasında Binance, Dfinity Foundation ve Solana da bulunuyor. Hukuk firması Kyle Roche tarafından kuruldu ve bünyesinde 30 civarı avukat var.

Cryptoleaks tarafından ortaya atılan iddia şöyle;

“Birkaç yıl önce blockchain şirketi Ava Labs ve Amerikan hukuk firması Roche Freedman bir anlaşma yaptı. Ava Labs rakiplerine zarar vermek için Roche Freedman’ı tuttu ve karşılığında şu anda yüz milyonlarca dolar değerinde olan devasa miktarda Ava Labs hissesi ve AVAX Coin verdi”.

Cryptoleaks’in paylaştığı videolarda ise Kyle, Emin Gün Sirer’den “Goon” lakabıyla söz ediyor. Kyle, Ava Labs’ı “desteklemek” için “stratejik bir araç” olarak kriptodaki diğer taraflara karşı dava açtıklarını (dava ettiklerini) onaylayarak kendisini “özsermaye ortağı” haline getirdiklerini anlatıyor. Aynı zamanda Roche Freedman isimli hukuk firmasının kurucusu Kyle hukuki mücadelenin az kullanılan bir rekabet yöntemi olduğunu (kripto alanında) söylüyor. Ayıca videoda Kyle kendisinin Ava Labs için bir “kripto uzmanı” olarak çalışmaya başladığını söylüyor. Fakat bir avukatın blockchain geliştiren ve destekleyen bir şirket için nasıl “kripto uzmanı” olabileceği hususu önemli bir sorudur.

En can alıcı bölün ise şu;

“Bu alandaki şirketlerin yarısını dava ediyorum ABD’de, bir kişi veya şirkete dava açtığınızda, “keşif” olarak bilinen özel bir yasal süreci kullanarak gizli hesaplarına, ticari verilerine, e-posta ve sosyal medya iletişimlerine ve daha fazlasına erişim talep edebilirsiniz.”

Bu durum onun rakip kripto şirketlerinin önemli sırlarına vakıf olması anlamına geliyor. Elbette bu iddia gerçekse bir haksız rekabet doğuyor.

Roche Freedman toplu davaları kripto para endüstrisinde meşhurdur. Kripto para işlemlerinde kayıp yaşadığını söyleyen bir grup insanı toplar daha sonra ilgili kripto paranın menkul kıymet olduğuyla alakalı dava açarlar. Bir kripto paraya bu türden dava açılırsa fiyatı ciddi anlamda düşer.

CZ ve Emin Gün Sirer Konuştu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su CZ aynı hukuk firması tarafından hedef alındıkları için Twitter’a gitti. Roche Freedman geçtiğimiz ay “Binance haksız UST satışı yaptı” diyerek şirkete dava açmıştı. Günün ilk saatinde dolaşıma giren AVAX ve Roche Freedman hakkındaki iddialardan sonra CZ şunları söyledi;

“Bu iddiaların doğruluğundan emin değilim. Eğer bu videolar bir deep fake (yapay zeka ile oluşturulan sahte videolar) değilse Binance borsası da bir hedefti. Bir rakip bile değiliz”.

Binance CEO’su daha sonra bu paylaşımını sildi.

Emin Gün Sirer de bu iddialara sessiz kalmadı. Türkiye’de çok sayıda yatırımcısı bulunan AVAX’ın kurucusu şunları söyledi;

“Bu komple teorisi saçmalığı kadar komik bir olay, buna kim neden inanabilir ki? Biz asla bu tarz yasa ve etik dışları işlere girmedik ve girmeyiz. Teknolojimiz, ekibimiz rekabet için zaten yeterli”.

SEC eğer bu iddiaları ciddiye alırsa AVAX’ın menkul kıymet olarak hızlı biçimde sınıflandırılması ve şirkete dava açılması söz konusu olabilir. Nitekim CTFC ve SEC’i aldatma, kripto şirketlerini hedef gösterme, karalama, gizli bilgilere hukuk gücünü kullanarak erişme gibi çok ciddi suçlamalar var.

Önemli: Videoda konuşan kişi (Kyle) Avalanche adını kullanarak açtığı agresif davalara bir temel oluşturmaya çalışıyor olabilir. Sonuçta konuştuğu kişi Emin Gün Sirer değil ve Avalanche’ın bu işte olduğunu söyleyebilmek için çok daha kesin kanıtlara ihtiyaç var. Yatırımcıların bu FUD’a iki yönlü bakmaları menfaatlerine olabilir. Nitekim Kyle aynı videoda Ethereum Vakfı için bu işi yapıyoruz da diyebilirdi, bu durum Ethereum Vakfını suçlamak için de yeterli olmazdı.