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Analist “Bitcoin’de Daha Kötüsü Olacak” Dedi ve Tarih Verdi

Kripto para analisti Rager, önümüzdeki Eylül ayının Bitcoin (BTC) fiyatında sert düşüşlerin yaşanabileceği bir ay olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.
13:15
29 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Rager, önümüzdeki Eylül ayının Bitcoin (BTC) fiyatında sert düşüşlerin yaşanabileceği bir ay olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Karanlık Günler Hızla Yaklaşıyor

Sektörde Rager olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, 200 binden fazla Twitter takipçisine Eylül ayının BTC için genellikle iyi geçen bir ay olmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

Hisse senedi piyasaları şu anda genel olarak pek iyi görünmüyor, bu yüzden BTC’deki bu düşüş bunun bir yansıması. Eylül ayı genel olarak tarihsel olarak harika geçen bir ay değil. Muhtemelen, sonraki aylar için alım fırsatının yakalandığı bir ay olacak. 20 bin doların altında spotta uzun vadeli alımlar yapacağım.

Rager’ın paylaştığı grafiğe bakıldığında, Bitcoin’de Eylül ayında ortalama yüzde 6’ya yakın düşüş yaşanabileceği görülüyor. BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,19 düşüşle 19 bin 827 dolardan işlem görüyor.

Uzun Vadede Her Şey Yolunda

Kripto para analisti, kısa vadede Bitcoin’de düşüş bekliyor olsa da BTC‘nin önümüzdeki yıl 18 bin ila 48 bin dolar arasındaki geniş bir aralıkta işlem görmeye hazır olduğuna inanıyor:

BTC, son yarılanmadan (halving) bu yana 835 gün geçti ve bu, döngünün dibine yakın olunduğu anlamına geliyor (birkaç ay önce/sonra ver veya al dönemi). Şimdiye kadar borsalardaki bozulma devam etmedikçe Bitcoin’de dibe yakın olunduğu söylenebilir. Peki sırada ne var? Temelde bir yıllık bir ticaret aralığı var.

Analistin grafiğine göre BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) doğru yeni bir yükseliş trendi başlatmadan önce 2024’ün Nisan ayına kadar yatay fiyat hareketi yapabilir.

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum‘u (ETH) da değerlendiren Rager, ETH’nin hisse kanıtı (Proof of Stake) konsensüs mekanizmasına geçişine yönelik merakla beklenen The Merge güncellemesini çevreleyen hype’ın zaten fiyatlandırıldığı iddia ederek şu ifadelerini kullandı:

Birçoğu The Merge hakkında konuşup duruyor ve ETH’deki fiyat düşüşüne inanmıyor. İnsanlar ETH’nin sadece bir ayda 2 kat yani yüzde 100’lük bir yükseliş yaptığını unutuyor. Bu fiyat hareketi bence The Merge’nin fiyatlandırılmasıydı. Alım satım yapanlar, hisse senetlerinin geri çekilmesiyle birlikte geç kalanlardan kar alıyor.

ETH, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,99 düşüşle bin 448 dolardan alınıp satılıyor.

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