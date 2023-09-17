Merkezi olmayan finans ekosisteminde (DeFi) kullanıcı sayısı Ağustos ayında önceki aylara göre daha fazla gerileme yaşadı. Bu gelişmenin ardından yatırım yöneticisi VanEck’in on-chain veri analizine göre DeFi alanında piyasa hacmi Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %15,5 azalarak 52,8 milyar dolara geriledi. Kilitli toplam değer (TVL) Ağustos ayında %8 azalarak 37,5 milyar dolara geriledi ancak DeFi ekosistemi olumlu gelişmeler yaşamaya devam etti.

Son 8 Ayın En Kötü Performansı

Bu veriler yatırım yöneticisi VanEck’in Uniswap, Lido DAO, Maker, THORChain ve Curve DAO dahil olmak üzere DeFi protokollerindeki en büyük ve en değerli kripto varlık performanslarını ele alan MarketVector Merkezi Olmayan Finans Liderleri Endeksi’ne dayanıyor.

VanEck’in verilerine göre DeFi endeksi Ağustos ayında Bitcoin ve Ethereum kazanç verilerinin altında performans göstererek %21 düştü. Bu durum özellikle UNI’nin Temmuz ayındaki kazançları yakalamak için token satması nedeniyle UNI değerinin %33,5’lik düşüş yaşamasıyla daha da kötüleşti.

DeFi alanı için önemli bir veri olan ve ekosistem kullanıcılarının dikkatle takip ettiği kilitli toplam değer (TVL) Ağustos ayında %8’lik düşüş yaşadı ve 40,8 milyar dolardan 37,5 milyar dolara geriledi. Bu gelişme ise Ethereum’un Ağustos ayındaki %10’luk düşüşüne nazaran daha iyi bir performans olarak değerlendirildi.

Raporda Dikkat Çeken Ayrıntı

Raporda ayrca DeFi token’larının her ne kadar Ağustos ayında değer kaybına uğramış olsa da ekosistemin ay boyunca önem arz eden olumlu gelişmelere tanık olduğuna vurgu yapıldı. Uniswap Labs’in bir davayı reddetmesi ve DeFi protokolleri Maker ile Curve’ün büyüme oranları raporda yer aldı.

Temmuz ayında Curve Finance’in büyük bir saldırıya uğraması tüm DeFi ekosistemi için şok etkisi yaratmıştı ancak saldırgan ele geçirdiği varlıkları iade etmesiyle bu istismar olayından hiçbir kullanıcı zarar görmemişti. Ağustos ayında ise Curve önemli bir büyüme yaşadı ve tüm zamanların en yüksek TVL seviyesi olan 114 milyon dolar’ı gördü. Protokolün stablecoin’i CrvUSD, ABD dolarına sabitlenmiş bir token ve teminatlandırılmış borç sistemi olan (CDP) modeline dayanıyor. Bu model sayesinde kullanıcılar crvUSD almak için Ethereum varlıklarını teminat olarak gösterebiliyor.