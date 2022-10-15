Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasalarındaki birçok kripto paranın önemli kayıplar verdiği haftada küçük çaplı bir DeFi altcoin'i sadece 7 günde yüzde 285'den fazla yükseldi.

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Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere kripto para piyasalarındaki birçok kripto paranın önemli kayıplar verdiği haftada, bazılarının radarı altındaki küçük çaplı bir DeFi altcoin‘i sadece 7 günde yüzde 285’den fazla yükseldi.

Altcoin’in Göz Dolduran Yükselişi

Kendisini “bileşik bir DeFi (merkeziyetsiz finans) ekosistemi” olarak tanımlayan MDEX (MDX), yedi gün önce 0,06 dolardan işlem görürken, yazım sırasında 0,18 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde yaptığı yüzde 285’in üzerinde yükselişle 0,2312 dolara kadar çıkan MDX, bir miktar geri çekilmenin ardından şu anda 158.9 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 145’nci kripto para (ayrıca en büyük 144’ncü altcoin).

Merkeziyetsiz bir kripto para borsası (DEX) işleten MDEX, bu hafta USDT marjlı sürekli alım satım özelliğini piyasaya sürdü ve bu haber altcoin’in fiyatındaki yükselişin tetiklenmesine neden oldu. MDEX, hem çapraz marjı hem de izole marj modunu destekleyen bu özelliği başlatmak için zincir üstü türev ticareti platformu ApolloX Finance ile ortaklık kurdu. DEX’in yerel varlığı MDX‘i kullanan MDEX yatırımcıları, sürekli işlem ücretlerinde yüzde 10 indirim alıyor.

MDEX, yeni özelliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “MDEX, USDT marjlı sürekli ticaret özelliği aynı anda hem çapraz hem de izole pozisyonlarını desteklemektedir. Kullanıcılar alım satım için çapraz pozisyon modu veya izole pozisyon modu arasında geçiş yapabilir ve bu mevcut pozisyonları etkilemez.” notunu düştü.

10 Bin Dolarlık Dolarlık AirDrop

MDEX ve ApolloX Finance, yeni USDT marjlı sürekli alım satım özelliğininin lansmanını kutlamak amacıyla 10 Ekim’de başlattıkları ve bugün sona erecek olan 0 bin dolar değerinde bir AirDrop etkinliğini tamamlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan son 7 günde elde ettiği büyük kazanımlara rağmen MDX, güncel fiyatlarla 2021’in Şubat ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 10,11 doların yüzde 98 altında işlem görüyor.