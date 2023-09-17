Kripto para piyasaları için gündem nispeten sakindi ancak sığ volatilite döneminin bu hafta bozulması bekleniyor. Üstelik BTC nispeten güçlü kaldığı için yatırımcıların umutları artıyor. Peki yakın zamanda sektör öncüleri piyasalara dair neler söyledi? Üst düzey isimlerin yorumları, açıklamaları ve diğer detayları ele alalım.

Uzmanların Kripto Piyasası Yorumları

Avustralyalı snowboardcu Scotty James günler önce geleneksel yatırımcı profilinin değişmeye başladığına dikkat çekti. Ona göre bugüne kadarki yatırım anlayışı yeni nesillerle birlikte değişiyor ve kripto burada önemli bir yer edinebilir.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ise son katıldığı etkinlikte ABD’nin düzenleyici belirsizliğine dikkat çekerek ülkesinde şirket kurulmamasını tavsiye etti. Birçok uzman buna benzer yorumlar yapıyor. Son zamanların parlayan yıldızı kripto paralar için Asya ve şirketler merkezlerini buraya taşıyor. Yine yakın zamanda Coinbase CEO’su Brad’a düzenleyici baskı konusunda katılarak siyasilerin buradaki potansiyeli görmediğinden şikayet etti. Ona göre oy potansiyeli açısından siyasiler kripto karşıtı duruşlarıyla büyük bir risk alıyor.

Eski PayPal yöneticisi ve Lightspark’ın kurucu ortağı David Marcus halen küresel ödemeler konusunda faks çağında olduğumuzu söyledi. Ona göre gidilecek çok yol var.

Kripto Paralar Tahmin

BitQuant iddialı bir Bitcoin fiyat hedefi açıkladı. Ona göre önümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek blok ödül yarılanmasının ardından kripto para yatırımcıları BTC fiyatının 250 bin doları aştığını görecek. Ayrıca halving öncesi performansla ilgili de bazı yorumlarda bulundu.

“Hayır, BTC 160 bin dolara gitmeyecek çünkü her geri çekilmenin büyüklüğü çok fazla. Bu da halving’den sonra, 2024’te zirve yapacağı anlamına geliyor. Ve evet, hedef fiyat 250 bin dolar civarında.”

Eğer BTC 250 bin doları görürse bu kripto paraların geri kalanı için devasa rallileri tetikleyecektir. 2021 boğasında altı haneli fiyat hedefine hiç olmadığı kadar yaklaşan kral kripto para birimi Fed’in değişen para politikasının kurbanı oldu. Vadeli Bitcoin ETF onayıyla ATH’a giden fiyatın belki de önümüzdeki yıl Spot ETF onayıyla yeni ATH belirlediğini göreceğiz. Ancak öncesinde küresel ölçekte sıkı merkez bankası para politikalarının gevşemesi ve paranın bollaşması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.