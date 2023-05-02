Bu ay hangi altcoinler yükselebilir? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken hedefler hangileri?

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Bu yıl her ay Bitcoin fiyatının heyecan verici yükselişler yaşadığını gördük. Mayıs o kadar da iyi başlamadı. Ancak henüz yükseliş için önümüzde 30 gün daha var. Nisan ayında da sürekli yükselişler görmedik ancak fiyat 31.000 dolar sınırına dayanmıştı. Eğer 2023 rallisi istikrarlı biçimde devam edecekse bu ay 32.000 ile 34.000 dolar arasında yeni bir zirve görmeliyiz.

Mayıs Altcoin Sepeti

Mayıs ayı geçmişte 5 düşüş ve 5 yükselişe şahit oldu. 2013 yılından bu yana 3 kez Mayıs ayında BTC %39’un üstünde artış yaşadı. Yani tarihsel olarak bu ay çift haneli kazanç görme ihtimalimiz de yüksek. Peki eğer Bitcoin bekleneni yapar ve çift haneli yükseliş yaşarsa hangi altcoinler bu ay iyi kazanç getirir?

Ripple (XRP)

Kripto piyasasındaki son satışların ortasında, XRP fiyatı bir aydan fazla bir süredir düzeltme aşamasında ve 0,43 dolarlık desteğe düştü. Yine de genel duyarlılık olumlu ve yatırımcılar SEC davasının yakından biteceğine dair olumlu bir bakış açısına sahip. Üstelik Coinbase gibi kripto devlerinin de SEC ile karşı karşıya geliyor oluşu XRP yatırımcılarına yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Bu da güven veriyor.

XRP fiyatı eğer bu ay bir sıçrama yaparsa 0,55 dolarlık boyun çizgisi iyi bir hedef olabilir. Söz konusu direncin üzerinde bir kırılma, 0,8 dolara yükselişin sinyalini verecektir.

Polkadot (DOT)

Yaklaşık bir yıldır DOT Coin fiyatı ters bir baş ve omuz formasyonu oluşturuyor. Bu formasyonun boyun çizgisi, DOT fiyatında devam eden düşüş trendini taşıyan temel dirençtir. DOT fiyatı 5,74 dolar seviyesine yakın seyrediyor ve grafik modelinin etkisi altında, bahsedilen boyun çizgisi direncine yeniden meydan okumak için fiyatın %15 arttığını görebiliriz.

Yukarı yönlü senaryoda 8 ve 9,67 dolar hedeflerinin ardından 10,85 dolara devam eden bir ralli görebiliriz.

Cosmos (ATOM)

Haftalık zaman dilimi grafiğinde, Cosmos Coin fiyatı simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. Fiyat, kesin bir kırılma için hazırlanan formasyonun yakınsayan trend çizgisi arasında kademeli olarak daraldı. Yatay eğilime rağmen, yükselen günlük RSI eğimi, bu formasyondan yukarı yönlü bir kopuş için daha yüksek bir olasılık olduğunu gösteriyor.

Direnç bölgesinden güçlü bir kırılma 26 dolara kadar devam eden bir yükselişe neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.