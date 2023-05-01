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Kabul Edildi! Terra Classic (LUNC) Son Durum! LUNC Yorum!

Kripto para yatırımcıları LUNC fiyatının son öneriyle yükseldiğini gördü ancak coşku uzun sürmedi.
23:46
1 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcıları LUNC gibi spekülatif altcoinlere çok daha fazla ilgi gösteriyor. Riskiyle doğru orantılı olarak kazanç potansiyelinin de yüksek olduğunu geçmiş performansı gösteriyor. Yapılan duyurular, ağı ayağı kaldırma çabaları birçok kez LUNC fiyatında devasa artışlara neden oldu. Bugünlerde LUNC yeniden gündemde.

Terra Classic (LUNC) Son Durum

Terra Classic’in 11487 sayılı teklifi 30 Nisan’da kabul edildi. Bu öneri Terra yatırımcıları tarafından yakından izleniyordu. Oylama 30 Nisan’da %49’un üzerinde destekle sona erdi. Bu teklif, Terra ekosisteminin geçen yıl Terra Classic USD çöküşü nedeniyle paramparça olan geçmiş ihtişamını geri kazanmasına yardımcı olabilir.

Başlangıç olarak, teklifin amacı LUNC topluluğunun USTC Repeg teklifi ve ilgili Agora tartışmasında ortaya konan strateji ile devam etmek isteyip istemediğini belirlemekti. Yeni mekanizma USTC’nin değerini stabilize etmek için hedeflenen sabitten sapan işlemlerden ücret alacak. Teklife göre, ücret sabitte %0 ile sabitten %50 sapmada %100 arasında değişebilecek. Teklif kabul edildiğine göre, L1 ekibi gerçek bir takvime karar verecek ve mekanizmayı dört aşamada uygulamaya koyacak.

Teklif oylama sürecindeyken, kripto topluluğunun Terra ekosistemi için büyük umutları vardı. Bu olumlu hava, 28 Nisan’da yeşile boyanan LUNC ve USTC grafiklerine de yansıdı. Ancak, ilerleyen günlerde her iki kripto için de durum tekrar kötüleştiği için büyüme kısa sürdü.

LUNC Yorum

LUNC güne %3’lük kayıpla devam ediyor ve 0,0001083 dolarlık fiyatıyla en büyük 70’nci kripto para konumunda bulunuyor. LUNC için iyi haber, topluluğun tokena olan güvenini yansıtan ağırlıklı duygularının son birkaç gün içinde iyileşmesiydi. Bununla birlikte, işlem hacmi geçen hafta azaldı ve bu da yatırımcıların ilgisinin azaldığını gösterdi.

Ek olarak, LunarCrush’ın verileri LUNC için yaklaşan düşüşe işaret ediyor. Para Akışı Endeksi (MFI) son birkaç gün içinde keskin bir düşüş yaşadı. Ve RSI nötr seviyenin altında dalgalanıyor.

Ayılar, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi’nin bulgularından da anlaşılacağı üzere boğaların önündeydi. Bu nedenle önümüzdeki saatlerde LUNC yatırımcıları daha fazla düşüş görebilir. Şimdilik USTC için kabul edilen öneri beklenen kalıcı ilgiyi doğurmadı ve ilerleyen günlerde atılacak adımlar boğaları güçlendirmezse düşüşün devam ettiğini göreceğiz.

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