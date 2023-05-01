Bu ay 5 altcoin için 5 kritik gelişme var. Bu olaylar kripto paraların fiyatlarını etkileyebilir. Peki fiyat hedefleri?

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Kripto para yatırımcıları Mayıs ayına düşüşle başladı ve Çarşamba günü kritik Fed toplantısı var. Ay hızlı başladı, Bitcoin de güne düşüşle devam ediyor. Ancak bu ay bazı altcoinler özelinde önemli gelişmelere gebe. Bu durum kripto paraların bir kısmı için devasa yükselişlere neden olabilir. Peki önümüzdeki günlerde yatırımcıların hangi gelişmeleri izlemesi gerekiyor?

Avalanche (AVAX)

İkinci Avalanche zirvesi 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Zirvede 300’den fazla konuşmacı yer alacak ve çeşitli konularda 125’in üzerinde panel oturum düzenlenecek. Zirve, Şubat ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşen AVAX fiyatına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir. Ayrıca bu tarz etkinlikler büyük müjdelerin duyurulması için de en doğru zaman olarak görülüyor.

AVAX fiyatına dönersek Nisan ayının ortasında direnç çizgisinin üstüne çıkan fiyat daha sonra bu çizginin altına düşmüştü. Şimdi, altcoin fiyatı yılın başından bu yana yerinde olan yükselen bir destek hattında işlem görüyor.

Direnç çizgisiyle birleştiğinde, bu nötr bir model olarak kabul edilen simetrik bir üçgen oluşturuyor. Bu nedenle hem bir kırılmanın hem de çöküşün mümkün olduğunu göstermektedir. Kırılma gelirse 21,5 dolar önümüzdeki günler için makul bir hedef olacak. Tersi senaryoda 15 dolara kadar erime görebiliriz.

Gala (GAL)

GALA(v2)’nin lansmanı 15 Mayıs’ta yapılacak. Bu yükseltme, gelişmiş yakım ve güvenlik mekanizmaları gibi çeşitli yeni iyileştirmeler getirecektir. Tüm GALA(v1) sahipleri yeni tokenı 1:1’lik bir airdropla alacak. Olumlu haberlere rağmen, altcoin 25 Nisan’da yükselen bir destek hattından aşağı kırıldı. Daha önce bu çizgi yılın başından beri yerinde duruyordu. Bu tür kırılmalar genellikle önceki trendin sona erdiği anlamına gelir.

Düşüş devam ederse 0,031 dolara kadar fiyatın indiğini görebiliriz. Öte yandan, GALA fiyatı destek hattını geri alırsa, bir sonraki direnç seviyesi olan 0,049 dolara yükselebilir.

eCash (XEC)

eCash ağı 15 Mayıs’ta büyük bir yükseltmeden geçecek. Yükseltme, zincirleme işlem sınırının kaldırılması ve madenci fonlarının konsensüs kurallarının dışına çıkarılması gibi çok sayıda özellik içerecek.

Bu gelişme ağ için kritik bir adım ve hacmi nispeten zayıf olduğu için spekülatif hareket bekleyen yatırımcıların desteğiyle hızlı ralliler görebiliriz.

Yukarı yönlü güçlü bir hareket başlarsa 0,000033 dolar makul bir hedef olabilir.

Lido DAO (LDO)

Shapella ve Merge en fazla ona yaradı. ETH bile bu iki dev adımdan onun kadar (fiyat açısından) yararlanamadı. Lido DAO’nun yeni ana ağ güncellemesini Mayıs ayının ortasında yayınlaması bekleniyor. Bu olumlu bir gelişme olsa da, fiyat hareketi düşüş işaretleri gösteriyor. LDO fiyatı, 2 dolarlık yatay destek alanında bir sıçrama başlatmak için mücadele ediyor. Ek olarak, düşüş formasyonu olarak kabul edilen bir baş ve omuz oluşturdu.

Altcoin 2 dolardan aşağı kırılırsa 1,30 dolara inebilir. Bu da short pozisyon arayanlara büyük bir fırsat verecek. LDO bunun yerine sıçrar ve azalan direnç çizgisinden çıkarsa bu düşüş tahmini geçersiz olacaktır. Bu durumda fiyat 2,80 doları hedefleyebilir.

Vechain (VET)

VechainThor mobil cüzdan yükseltmesi 4 Mayıs’ta gerçekleşecek. Bu olay 0,022 dolarlık destek alanından bir ralli başlatmak için mücadele eden VET fiyatına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir.

Başarılı olursa, 0,027 dolar makul bir hedef gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.