Bitcoin ve diğerleri için beklenti ne? Saatler hatta dakikalar kaldı, Bitcoin kritik kapanışı yaparsa işler karışacak.

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Spekülatif yükselişlerin ardından gelen satış dalgaları Bitcoin fiyatını sürekli olarak aşağıya çekiyor. Son 2 haftadır borsalara önemli miktarda BTC girişi oldu ve hacimli satışlar 30.000 doların üstünde bir grup büyük yatırımcının kazançlarını cebine doldurduğunu gösteriyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Bitcoin (BTC)

ABD’nin en büyük 14’ncü bankası da battı ve JP Morgan bugün onu satın aldı. Bu arada Bitcoin Ocak ayından Nisan ayına kadar üst üste dört ay boyunca yükseliş gösterdi ki bu en son 2013 yılında elde edilen bir başarıydı. Toparlanma Mayıs ayında da sürecek mi?

Bitcoin’deki toparlanma 30.000 doların üstünde güçlü bir engelle karşı karşıya. Kar satışlarının yanı sıra Bitcoin boğalarının bu seviyede yeterince iştahlı olmayışı Bitcoin fiyatının her seferinde aşağı düşmesine neden oldu. Bunun nedeni, kısa vadeli volatilitede artışa neden olduğu bilinen Fed’in 2 ve 3 Mayıs’ta yapacağı toplantı olabilir.

Bitcoin‘in 30 Nisan mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların 30.000 seviyesindeki genel direnci agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor. Fiyat 1 Mayıs’ta geriledi ve düşüşe geçti ancak boğaların 50 günlük SMA’yı (28.146 dolar) şiddetle koruyor olması küçük bir olumlu gelişme. Fiyat şimdilik bu bölgenin altına düşmüş olsa da henüz günlük kapanış yapamadı. Eğer günlük kapanış da bu seviyenin altında olursa o zaman işler karışacak ve 26.942 ile 25.250 dolar destekleri gündeme gelecek. Günlük kapanışa saat hatta dakikalar kalmışken bu senaryo maalesef şimdilik daha gerçekçi görünüyor.

Daha düşük destek seviyelerinin testi altcoinler için iyi sonuç doğurmayacaktır. Tam tersi Bitcoin şu an olduğu seviyeden hızla toparlanır ve 30.000 doların üstünde tutunabilirse 32.400 dolara doğru bir hareket görebiliriz.

Dolar Endeksi Yorum

Son birkaç gündür 100,82 desteği ile 20 günlük üssel hareketli ortalama (101,93) arasında işlem gördükten sonra, ABD dolar endeksi (DXY) bu aralıktan çıkmaya çalışıyor. Göreceli güç endeksi (RSI) kademeli olarak merkeze doğru yükseliyor ve bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Alıcıların fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerinde tutması halinde endeks 50 günlük SMA’ya (103,05) yükselebilir.

Böyle bir hareket, endeksin 100,82 ila 106 aralığında kalış süresini birkaç gün daha uzatabileceğini gösterecektir. Eğer 100,82 altında kapanışlar görürsek 97,5 bölgesine iniş başlar. Powell faiz tavanını Çarşamba günü ilan etmez ve 2023 yılında indirim sinyalleri vermezse bu şimdilik zor görünüyor. Eğer DXY en iyi senaryodaki düşüşü yapmazsa altın, kripto ve diğer riskli varlıklar üzerindeki baskı devam edecektir.