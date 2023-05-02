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Nicholas Merten: Gerçekten Korkutucu! Ünlü Kripto Trader Ne Bekliyor?

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren açıklamalar yaptı. Sırada ne var?
02:00
2 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı günlük kapanışa dakikalar kala yeniden 28.000 doları aştı. Peki burada kalıcı olabilecek mi? Eğer mevcut bölgede bir kapanış görürsek teknik olarak 26.500 dolara doğru bir düzeltme görmemiz muhtemel. Şimdilik 27.700 dolar desteğiyle 28.200 seviyesi arasında dalgalanan fiyat henüz kesin bir yön tayin etmiş değil.

Kripto Paralar Yorum

Son piyasa güncellemesinde Nicholas Merten yarım milyon kripto para yatırımcısını uyardı. Ünlü kripto trader BTC henüz 30.000 bölgesinde dalgalanırken yaklaşan düşüş konusunda da uyarmıştı. Yine haklı çıkacak mı? Nicholas Merten, haftalık fiyat hareketinin dirençte tükenmiş görünmeye başlamasıyla BTC boğaları için işlerin “korkutucu hale geldiğini” söylüyor.

“Daha önemli olan uzun vadeli zaman dilimlerine yaklaştıkça, burası boğalar için işlerin gerçekten korkutucu hale geldiği ve hala bir ayı piyasasında olduğumuz ve bunun göreceli düşük seviyelerden yaklaşık %100’lük bir rahatlama rallisi olduğu yerdir. Bu bizim ara ralli tezimizi destekliyor”.

Merten, kısmen olumsuz makro koşullar nedeniyle hem BTC hem de Ethereum’un yeni dipler yapmasını bekliyor.

Bitcoin ve ETH Yorum

Analistin görüşüne göre BTC’nin önümüzdeki aylarda 12.000 dolara doğru yeni bir dibe koşması gerekecek. Merten ayrıca, genellikle kripto ile korelasyon gösteren büyük eski pazarların aşağı yönlü harekete işaret ettiğini söylüyor. NASDAQ’a bakıldığında analist, gücünü azaltmayı ve bunun yerine fiyatın Ağustos ayında reddedildiği 13.750 civarında short pozisyonlar almayı hedefliyor.

Yukarıdaki grafik Merten tarafından paylaşıldı ve Bitcoin’in azalan bir destek hattında başka bir dip yapabileceğini gösteriyor.

Ayrıca NASDAQ konusunda şunları söyledi;

“13.750’ye yaklaşırken NASDAQ için kilit seviye burası. Potansiyel olarak açığa satış yapmayı planladığım (short) yer burası. Bu zaten bu kısa pozisyonu oluştururken rahat hissedeceğimi söyleyebileceğim bir aralıkta. Ağustos ayında da aynen böyle olmuştu. Yaklaşık 13.300 civarında bir miktar düşüş gördük, daha kısa bir zaman diliminde biraz aşağı indik, biraz daha yüksek bir seviyeye doğru ralli yaptık ve 13.750 civarında bu önceki destek aralığında dirence ulaştık. Bu direnç görevi gördü. Yani burada oyunun adı bu çocuklar, bu seviyelere hazırlanmak, pozisyon oluşturmaya başlamak ve bu bahsi aşağı yönde yapmak.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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