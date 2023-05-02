Zincir üstü verilere göre, ABD ve offshore kripto para borsaları için Bitcoin (BTC) rezerv oranı son dönemde düşüş trendinde. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

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Zincir üstü verilere göre, ABD ve offshore kripto para borsaları için Bitcoin rezerv oranı son dönemde düşüş trendinde. Beklendiği gibi bu durum, yatırımcıların piyasaya olan güvenini sarsmış gibi görünen ABD’de kripto para hizmetleri sunan şirketlere dönük düzenleyici baskının artmasıyla tetiklendi.

ABD’deki Borsaların Bitcoin Rezerv Oranı Hızla Düşüyor

CryptoQuant‘ın yayımladığı rapora göre ABD merkezli kripto para borsalarının BTC rezervi hızla düşüyor. Bu durum, gerçek kripto para borsası rezervinden ziyade “kripto para borsası rezerv oranı” ilgili göstergedir. Bu gösterge, adından da anlaşılacağı üzere belirli iki kripto para borsası kümesinin rezervleri arasındaki oran hakkında bilgi verir. Paylaşılan son zincir üstü veriler, ABD ve uluslararası kripto para borsalarının BTC rezervlerini kıyaslıyor.

Bu oranın değeri yükseldiğinde, ABD merkezli kripto para borsalarında offshore kripto para borsalarından daha fazla BTC bulunduğunu gösterir. Bu da mantıksal olarak ABD’deki kripto para borsalarının diğer ülkelerdekilere kıyasla daha fazla para yatırma ya da başka bir deyişle daha az para çekme işlemi gerçekleştirdiği anlamına gelir. Bununla birlikte, bu oranın değerinin düşmesi küresel kripto para borsalarının şu anda rezervlerinde ABD merkezli kripto para borsalarından daha büyük bir artış yaşadığını gösterir.

Bu iki kripto para borsası grubu için Bitcoin borsa rezerv oranı, yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi 2022’nin ilk yarısından bu yana düşüyor. Bu durum, offshore borsalara kıyasla ABD merkezli kripto para borsalarındaki BTC arzının istikrarlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor.

Düzenleyici Baskı Arttıkça ABD’deki Yatırımcıların Korkusu Artıyor

ABD’li yatırımcılar kendi yetki alanları dışındaki kripto para borsalarını kullanmakla sınırlı olsalar da, çoğunun merkeziyetsiz kripto para borsalarına geçtiği veya görünmeyen sorunlardan veya çöküşlerden korunmak için BTC’lerini kendi kripto para cüzdan adreslerinde sakladıkları varsayılıyor. Çok sayıda haber, Uniswap, Quickswap ve Pancake Swap gibi merkeziyetsiz kripto para borsalarının kullanımının son günlerde donanım cüzdanlarının kullanımıyla birlikte arttığını ortaya koyuyor.

Kullanıcı güvenindeki düşüş, bazı önemli platformların iflasına ve kripto para piyasasında FUD’un yayılmasına yol açan büyük çöküşlerden sonra özellikle şiddetli oldu. Böylece yatırımcıların BTC‘lerini merkezi kripto para borsalarından çekmelerine neden olmuştur. Mali danışmanların kripto paralarla işlem yapmasını yasaklamaya yönelik Şubat önerisi ve belirli Coinbase ürünlerine karşı yasal işlemde bulunma SEC’in yaptırım eylemlerinin son örnekleridir.

Dahası, son kripto para haberlerinde, SPAC Kralı Chamath Palihapitiya ünlü bir şekilde “Kripto Amerika’da öldü” dedi. Bu, SEC Başkanı Gary Gensler’in tüm bankacılık krizini yalnızca kripto paralar ile suçlamasının ardından geldi. Palihapitiya, “ABD’deki yetkililer silahlarını kesin bir şekilde kriptoya doğrulttu” eklemesini de yaptı.