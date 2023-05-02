Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ChatGPT tarafından sürdürülen bir yapay zeka saldırısının hedefi oldu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, ChatGPT tarafından sürdürülen bir yapay zeka saldırısının hedefi oldu. Binance, birilerinin kripto para borsasına karşı dezenformasyon kampanyası yürütmek için viral yapay zeka sohbet robotunu kullandığını iddia etti.

ChatGPT’nin Son Kurbanı Changpeng Zhao ve Binance Oldu

Fortune dergisine konuşan Binance yetkilileri, kripto para borsasının kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao‘nun Çin Komünist Partisi’nin resmi üyesi olup olmadığı hakkında birden fazla talep aldıklarını söyledi. Ayrıca, OpenAI’nin viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin Zhao’yu Çin Ulusal Petrol Şirketi için bir sosyal medya platformu kurduğunu bildirdiği iddia ettiği bir sohbet hakkında da birden fazla soru aldıklarını belirtti.

Binance’in baş strateji görevlisi Patrick Hillman, ChatGPT’nin yaptığının büyük bir dezenformasyon olduğunu söyleyerek, viral yapay zeka sohbet robotu ile Binance ve Changpeng Zhao hakkında yaptıkları söz konusu sohbetin ayrıntılarını paylaştı. Hillman, ChatGPT‘yi Zhao’nun sahte bir LinkedIn profili ile aslında olmayan hayali bir Forbes makalesinden bilgi toplamakla suçladı.

ChatGPT İle Binance ve Changpeng Zhao Üzerine Yapılan Sohbetin Ayrıntıları

Hillman, OpenAI‘nin viral sohbet robotuyla yapılan bir sohbette, Zhao’nun Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) Gençlik Ligi Komitesi’nin resmi bir üyesi olup olmadığını sordu. ChatGPT, kamuya açık bilgilere atıfta bulunarak, Zhao’nun 90’larda şirkette çalışırken CNPC’nin bir üyesi olduğunu belirtti. Bu bilginin nerede bulunabileceği sorusuna ChatGPT, sahte bir LinkedIn profiline işaret ederek, bilginin birden fazla haber makalesinde ve röportajda geçtiğini iddia etti.

Daha sonra, ChatGPT, Zhao’nun Forbes ile yaptığı röportajda geçmişteki CNPC deneyiminden bahsettiğini belirterek, Binance CEO’sunun CNPC’deki rolünün “Yazılım Geliştirici” olduğunu belirtti. ChatGPT, sahte LinkedIn profiline atıfta bulunmasının yanı sıra olmayan, hayali bir Forbes makalesini de kaynak olarak gösterdi.