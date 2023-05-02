Son günlerin en çok konuşulan altcoin'leri arasında ilk sıraya oturan meme altcoin'i Pepe (PEPE), ulaştığı işlem hacmi ile en büyük meme altcoin'i olan Dogecoin'i (DOGE) geride bırakarak önemli bir kilometre taşına ulaşamayı başardı.

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Son günlerin en çok konuşulan altcoin’leri arasında ilk sıraya oturan meme altcoin’i Pepe (PEPE), ulaştığı işlem hacmi ile en büyük meme altcoin’i olan Dogecoin’i (DOGE) geride bırakarak önemli bir kilometre taşına ulaşamayı başardı.

Dogecoin’e Fark Attı

Bu yılın başında piyasaya sürülen ve kısa süre içinde rüzgar arkasına alan Pepe coin, popüler internet meme karakteri Pepe the Frog ile olan ilişkisi sayesinde yatırımcılar arasında hızla ilgi gördü. Kripto veri platformu CoinGecko’nun sağladığı verilere göre Pepe, son 24 saatte ulaştığı 434 milyon dolar işlem hacmi ile aynı zaman diliminde 312 milyon dolar işlem hacmine ulaşarak Dogecoin‘i açık ara bir farkla geçti.

Bir zamanlar tarafsız olan Pepe the Frog meme’sinin, karakteri aşırılık yanlısı gruplar tarafından saldırgan bağlamlarda kullanılarak giderek daha fazla benimsendiği görülüyor.

Pepe Coin Ne Sunuyor, Neyi Hedefliyor?

Dogecoin ve Shiba Inu (SHIB) gibi diğer meme altcoin’lerine Pepe coin de belirgin bir kullanım amacına sahip değil ve öncelikle spekülasyon için başvurulan bir araç olarak görülüyor. Bu durum, projenin geleceği hakkında soru işaretlerine neden olurken, onun bir aldatmaca olduğuna dair suçlamalara neden oluyor.

Öte yandan Pepe’nin yol haritasında büyüme, topluluk katılımı ve erişimini genişletmeye odaklanan iddialı hedefler söz konusu. Bu tuhaf proje, Dogecoin gibi diğer popüler meme tabanlı altcoin‘leri geçmeyi hedefleyerek, 100 binden fazla yatırımcının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Pepe’nin son başarıları arasında, Dogecoin’den daha yüksek bir 24 saatlik işlem hacmi ve piyasa değeri ile en büyük kripto paralar listesinde 91’nci sıraya ulaşması da yer alıyor. Tüm bunlar, Pepe projesinin hedeflerine doğru hızla hareket ettiğini gösteriyor.

Pepe coin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 26,03 yükselişle 0,000001363 dolardan işlem görüyor. Piyasa analistleri ve gözlemcileri, altcoin’i çevreleyen hype’ın devam etmesi halinde fiyattan bir sıfırın daha silinmesini bekliyor.