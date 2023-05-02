Kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'in (BTC) "kararsızlık seviyesi" olarak nitelendirdiği 30 bin dolar ila 20 bin dolar arasında işlem görmeye devam ettiğini belirterek yatırımcıları uyardı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) “kararsızlık seviyesi” olarak nitelendirdiği 30 bin dolar ila 20 bin dolar arasında işlem görmeye devam ettiğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin İçin Sert Düşüş Uyarısı

Anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’in kararsızlık seviyesinin direnç bölgesini yeniden test ettiğini ve bunun BTC‘de daha büyük bir fiyat düzeltmesi olacağının göstergesi olarak yorumlanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Analist, “Oldukça iyi bir hafta geçirdik, ne yazık ki kararsızlık bölgesinin direnç seviyesinden olan yeniden test aşağı yönlü büyük bir hareket olacağını gösteriyor. Burada açığa satış yapanlar için maksimum risk/ödül oranı var ancak ben sadece fiyat tekrar yükseldiğinde işlem yapmayı tercih ediyorum. Üstelik bunun daha yüksek veya daha düşük bir fiyattan olması da umurumda değil.” dedi.

DonAlt’a göre en büyük kripto para 20 bin dolara kadar düşebilir ancak yine de makroda boğa piyasasında kalmaya devam edecek:

Aylık grafikte bile Bitcoin fiyatı 20 bin dolar dolar seviyesinde olsa da piyasa boğa yönlü olmaya devam edecektir. Bu nedenle, düşüş sizi endişelendirmiyorsa satış yapmanın bir anlamı yok.

Kaldıraçlı İşlem Yapan Yatırımcıları Uyardı

DonAlt ayrıca yatırımcıları uyardı ve Bitcoin’in 20 bin doların üzerinde ve 30 bin doların altında işlem gördüğü sürece piyasanın kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları cezalandırabileceğini belirtti. Analist, “30 bin doların altında ve 20 bin doların üzerindeki her şey yalan. Şu anda piyasanın aşırı kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları temizlemesi aşamasındayız ve onları yok etmek için bu iki sınır arasında yukarı veya aşağı doğru hareketler yapacaktır.” dedi.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,74 düşüşle 28 bin 140 dolardan el değiştiriyor. BTC’nin son 7 günde yüzde 2,74’lik yükseliş yaptığı görülüyor.