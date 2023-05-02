Meme coin sezonunun başlamasıyla Pepe (PEPE) coin yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Bitcoin'i (BTC) tahtından eden bir başarıya imza attı.

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Meme coin sezonunun başlamasıyla Pepe (PEPE) coin yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Bitcoin’i (BTC) tahtından eden bir başarıya imza attı. Karanlık geçmişine ve neden olduğu tartışmalara rağmen simgesinde ünlü Kurbağa Pepe’nin yer aldığı meme coin’in başarısı bir metriğe daha yansıdı.

Büyük Farkla Listenin İlk Sırasına Oturdu

Yakaladığı hype ile ciddi bir çıkış yapan ve son 30 günde değerini yüzde 2 bin 100’ün üzerinde artıran PEPE coin, birçok kripto para yatırımcısının radarına girmiş durumda. ICO Analytics’in sunduğu son veriler de bu durumu doğruluyor.

ICO Analytics’in Nisan ayı boyunca Twitter’da en çok konuşulan 20 kripto paranın listesini paylaştı. PEPE coin, piyasa değerine göre en büyük 150 kripto para arasında yer alan her bir kripto paranın Twitter’daki konuşulma oranına göre sıralandığı listenin ilk sırasına oturmayı başardı. Meme coin‘in bu yükselişi en büyük kripto para Bitcoin’in ilk kez listenin ilk onundan çıktığı dönemde gerçekleşti.

Yüzde 32 ile listenin ilk sırasına oturan PEPE coin’in hemen ardında yüzde 11 ile piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan Dogecoin (DOGE) yer alıyor. DOGE’u sırasıyla Arbitrum (ARB), Baby Doge (BABYDOGE), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB), Tether (USDT), Optimisim (OP), Bitcoin (BTC), Floki Inu (FLOKI), XRP (XRP), Terra Classic (LUNC), Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), Polygon (MATIC), Cardano (ADA), MultiversX (EGLD) ve Kaspa (KAS) takip ediyor.

PEPE Coin’de Son Durum

Yaptığı çıkışla kripto para piyasasının gündemine oturan PEPE coin‘deki yükselişin devam ettiği görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre meme coin, son 24 saatte yüzde 14’ü aşan yükselişle 0,000001258 dolardan el değiştiriyor.

Veriler, PEPE coin’in değerini son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 431,7 ve yüzde 2112 artırdığını gösteriyor.