Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Yüzde 2100 Yükseldi, Bitcoin’i Tahtında Etti! Yatırımcılar Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!

Yüzde 2100 Yükseldi, Bitcoin’i Tahtında Etti! Yatırımcılar Şimdi de Bu Altcoin’in Peşine Düştü!

Meme coin sezonunun başlamasıyla Pepe (PEPE) coin yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Bitcoin'i (BTC) tahtından eden bir başarıya imza attı. 
12:35
2 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Meme coin sezonunun başlamasıyla Pepe (PEPE) coin yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken Bitcoin’i (BTC) tahtından eden bir başarıya imza attı. Karanlık geçmişine ve neden olduğu tartışmalara rağmen simgesinde ünlü Kurbağa Pepe’nin yer aldığı meme coin’in başarısı bir metriğe daha yansıdı.

Büyük Farkla Listenin İlk Sırasına Oturdu

Yakaladığı hype ile ciddi bir çıkış yapan ve son 30 günde değerini yüzde 2 bin 100’ün üzerinde artıran PEPE coin, birçok kripto para yatırımcısının radarına girmiş durumda. ICO Analytics’in sunduğu son veriler de bu durumu doğruluyor.

ICO Analytics’in Nisan ayı boyunca Twitter’da en çok konuşulan 20 kripto paranın listesini paylaştı. PEPE coin, piyasa değerine göre en büyük 150 kripto para arasında yer alan her bir kripto paranın Twitter’daki konuşulma oranına göre sıralandığı listenin ilk sırasına oturmayı başardı. Meme coin‘in bu yükselişi en büyük kripto para Bitcoin’in ilk kez listenin ilk onundan çıktığı dönemde gerçekleşti.

Yüzde 32 ile listenin ilk sırasına oturan PEPE coin’in hemen ardında yüzde 11 ile piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan Dogecoin (DOGE) yer alıyor. DOGE’u sırasıyla Arbitrum (ARB), Baby Doge (BABYDOGE), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB), Tether (USDT), Optimisim (OP), Bitcoin (BTC), Floki Inu (FLOKI), XRP (XRP), Terra Classic (LUNC), Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), Polygon (MATIC), Cardano (ADA), MultiversX (EGLD) ve Kaspa (KAS) takip ediyor.

PEPE Coin’de Son Durum

Yaptığı çıkışla kripto para piyasasının gündemine oturan PEPE coin‘deki yükselişin devam ettiği görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre meme coin, son 24 saatte yüzde 14’ü aşan yükselişle 0,000001258 dolardan el değiştiriyor.

Veriler, PEPE coin’in değerini son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 431,7 ve yüzde 2112 artırdığını gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’deki Değer Kayıpları Çift Hanelere Ulaştı: Düşüşler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’deki Değer Kayıpları Çift Hanelere Ulaştı: Düşüşler Devam Edecek mi?
Fiyat Kritik Eşikte! Buranın Altı Uçurum! Dev Altcoin İçin Teknik Alarm Veriyor!
Fiyat Kritik Eşikte! Buranın Altı Uçurum! Dev Altcoin İçin Teknik Alarm Veriyor!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!
Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!
Piyasa Uzmanı Altcoin Yatırımcılarının Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı, 2 Şart Sundu: Yükseliş Ne Zaman?
Piyasa Uzmanı Altcoin Yatırımcılarının Merak Ettiği O Soruyu Yanıtladı, 2 Şart Sundu: Yükseliş Ne Zaman?
Grayscale’den “Fed Faiz Kararı Bitcoin ve Altcoin’leri Yükseletecek” Raporu!
Grayscale’den “Fed Faiz Kararı Bitcoin ve Altcoin’leri Yükseletecek” Raporu!
Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin Yeni 2 Tavsiye: Karlı Olanı Açıkladı!
Piyasa Gurusundan Bitcoin İçin Yeni 2 Tavsiye: Karlı Olanı Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023