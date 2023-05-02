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  •   Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!

Banka İflasları Sonrası Cardano’nun (ADA) Yaratıcısından Olay Yorum!

Cardano'nun (ADA) yaratıcısı Charles Hoskinson, ABD merkezli beş büyük bankanın iflası üzerinde açıklama yaptı ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto paraların geleneksel bankacılık sisteminin yerini alabileceğini ima etti.
13:35
2 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano‘nun (ADA) yaratıcısı Charles Hoskinson, ABD merkezli beş büyük bankanın iflası üzerinde açıklama yaptı ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ve kripto paraların geleneksel bankacılık sisteminin yerini alabileceğini ima etti.

Banka İflasları Üzerinden DeFi ve ADA Vurgusu

Charles Hoskinson, banka iflasları üzerine kısa süre önce attığı bir tweet’te “Keşke bir bankacılık sistemi yönetmek için farklı bir yolumuz olsaydı. Keşke farklı bir para birimimiz olsaydı.” diyerek DeFi’a ve Cardano ağının yerel varlığı ADA‘ya vurgu yaptı.

Hoskinson’ın bu ifadesi son yıllarda önemli bir ivme kazanan DeFi ekosistemine açık bir gönderme olarak kabul edildi. Merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler), artık kripto paraları takas etmek için sadece platformlar olarak kalmayıp, yüksek bir merkezsizleştirme seviyesini koruyarak likidite sağlama, kredi verme, mevduat yatırma gibi geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunuyorlar.

ABD’de 5 bankanın iflası, sıklıkla verimliliklerinden, merkezi kontrol ve şeffaflık eksikliklerinden dolayı eleştirilen geleneksel bankacılık sistemlerinin sınırlarını hatırlatıyor. Öte yandan DeFi, Blockchain teknolojisini kullanarak daha verimli, şeffaf ve merkeziyetsiz bir finansal sistemin yaratılmasını sağlıyor.

DeFi platformları, kullanıcılara varlıkları üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ve küresel nüfusun büyük bir kısmına geçmişte ulaşamadıkları finansal hizmetlere ulaşmalarını sağlayarak finans endüstrisinde oyun değiştirici bir etki yaratıyor. Bu yeni finansal sistem, aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri azaltırken dünya genelinde kullanıcılara erişimi arttırabilir.

Hoskinson’ın Cardano’sunun Yükselişi

Hoskinson’ın geliştirdiği Cardano Blockchain‘i ise DeFi uygulamaları oluşturmak için yüksek ölçeklenebilirlik, güvenlik ve verimlilik sunacak şekilde tasarlandı. Yakın zaman önce gerçekleşen Alonzo güncellemesi ile Cardano, platformunda DeFi ekosisteminin büyümesini daha da hızlandıracak olan akıllı sözleşme özelliğini kullanıma sundu.

Daha fazla kullanıcının DeFi platformlarına akın etmesiyle ve geleneksel bankaların koyduğu sınırlamaları giderek daha belirgin hale gelmesiyle DeFi’a doğru bir geçiş için yapılan çağrıların tonu artmaya başladı. Hoskinson’ın açıklaması DeFi‘a doğru olan değişime ihtiyacı gösterirken, Cardano’nun bu yeni dünyada önemli bir rol üstlenmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor.

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