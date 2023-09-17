Haziran ayında kripto para yatırımcıların yaygın biçimde haberdar olduğu yeni nesil meme coin saman alevi gibi parladı ve söndü. Ayı piyasalarındaki rallilerde alışık olduğumuz bu durum PEPE Coin için de şaşırtıcı değil. Neyse ki PEPE Coin topluluğu sesini yükseltebildiği için alev sönmeden Binance borsasında listelenmenin olduğunu gördük. Peki şimdi fiyat nereye gidecek?

PEPE Coin (PEPE)

PEPE Coin fiyatı 14 Ağustos’taki en yüksek seviyesi olan 0,00000147 dolardan itibaren güçlü bir düşüş dönemine girdi. Bu düşüş trendi, sadece bir ay içinde %56’lık büyük bir fiyat erimesi doğurdu. Haziran ayının en iyi meme coini aniden 0,00000064 dolara kadar düştü ve bunda yönetimdeki çatışmanın da payı büyüktü.

Hatırlarsanız son dakika olarak duyurduğumuz gelişmede birkaç yönetim üyesi açgözlülüğünün kurbanı olarak PEPE Coin hazinesindeki tokenleri borsalara boşaltmış ve devasa satış baskısı oluşmuştu. Bu durum projenin imajına da önemli ölçüde zarar verdi. Ancak mevcut yönetim bu hayal kırıklığının telafisi için çabalayacağını açıklamıştı.

PEPE Coin Fiyat Analizi

PEPE Coin grafiğinde dikkat çeken önemli bir detay var. Dört saatlik grafikte her belirgin düşüşten sonra fiyat bir konsolidasyon aşamasına girme eğiliminde. Bu aşamalar genellikle birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde şekillenerek düşüş eğilimli bir flama formasyonunun oluşumuna işaret eder. Bu tür formasyonlar tipik olarak baskın bir düşüş trendi içinde gerçekleşir ve destek hattı ihlal edildiğinde aşağı yönlü hareketin devam etmesine neden olabilir.

PEPE fiyatındaki konsolidasyon aşaması 11 Eylül mumunun en yüksek 0.00000071 dolar ve en düşük 0.00000064 doların önemli direnç ve destek olarak durduğunu gösteren aralıkta bulunuyor. Bu sebepten düşüşün devamı şaşırtıcı olmayacaktır. Olası düşüşte fiyatın 0,00000055 dolar bölgesine geçmişteki hareketleri tekrar ederek çekilmesi beklenebilir.

Düşüş senaryosunun geçersiz kılınması için 0,00000071 dolar üzerinde ikna edici kapanışlara ihtiyaç var. Genel piyasa hissiyatı da PEPE Coin fiyatı üzerinde belirleyici olacaktır. Yazı hazırlandığı sırada BTC 26.570 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.