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  •   Son Dakika! Binance İçin Şok Talep! SEC İntikam Peşinde!

Son Dakika! Binance İçin Şok Talep! SEC İntikam Peşinde!

Özet

  • SEC kısa süre önce Binance için yeni bir kısıtlama talebinde bulundu.
  • Binance'ın ABD'deki varlıklarının geçici olarak kısıtlanması talep ediliyor.
  • Kararın mahkeme tarafından onaylanması ani fiyat düşüşüne neden olabilir.
23:25
6 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatının 27.000 doları aşmasının ardından SEC haberi yeniden satıcıları cesaretlendirdi. SEC kısa süre önce yaptığı başvuruyla varlıkların dondurulmasını istiyor. Bu durum Binance üzerindeki baskıyı artırabilir. Binance ise daha önce olduğu gibi Binance US ve müşteri varlıklarının hiçbir şekilde ana şirketler karıştırılmadığını savunuyor.

Kripto Paralar Son Dakika

SEC, Binance ABD varlıklarını dondurmak için geçici kısıtlama emri istiyor. Haberin ardından Bitcoin fiyatı 27.000 doların altına düştü. Pazartesi günü açılan davanın dosyasında bunun talep edilebileceği zaten yazıyordu. Şimdi Binance borsasının ABD varlıklarının dondurulması resmen talep edildi. Bu talep davada adı geçen 3 şirketi de kapsıyor. Eğer böyle bir adım atılırsa bu Binance borsasının ABD’de faaliyetlerini devam etmesini engelleyebilir. Daha da kötüsü Binance’ın milyarlarca dolar kaybetmesine neden olabilir.

SEC’in dava dosyasında özellikle altını çizdiğimiz şey tüm kazancın ve vergi kaybının iadesinin talebi hususudur. Yılda devasa hacimlere ulaşan Binance borsası için kabarık bir fatura kesilebilir. Likiditenin kuruduğu ortamda borsanın böylesine büyük boyutta ceza ödemesi pek mümkün görünmüyor. Bu da yatırımcıları endişelendiriyor.

Binance Varlıkları Dondurun Emri

DC Bölge Mahkemesi’nde yapılan başvuruda Binance US‘nin holding ve işletme firmaları olan BAM Management US Holdings ve BAM Trading Services’e bağlı varlıkların dondurulması için onay istendi. Talep detayları ise şöyle;

“SEC, Davalıların yıllarca süren ihlal edici davranışları, Amerika Birleşik Devletleri yasalarını göz ardı etmeleri, düzenleyici gözetimden kaçmaları ve çeşitli finansal transferler ve Müşteri Varlıklarının muhafazası ve kontrolü ile ilgili açık sorular göz önüne alındığında, müşteri varlıklarının güvenliğini sağlamak ve herhangi bir karar için mevcut varlıkların dağılmasını önlemek için bu yardımın hızlandırılmış bir temelde gerekli olduğunu saygıyla sunar.”

Emrin verilmesi halinde, Binance’ın müşteri fonlarına yalnızca Binance US’nin erişebilmesini sağlamak için beş günü olacak ve 30 gün içinde tüm müşteri varlıkları yalnızca Binance US’nin erişebileceği yeni cüzdanlara aktarılacak.

Binance yaptığı açıklamada, Binance US’deki kullanıcı fonlarının hiçbir zaman risk altında olmadığını söyledi.

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