En büyük kripto paralar listesine göz atanlar gözlerini ovuyor ancak gördükleri şey gerçek. Solana’nın tahtı devrildi. TON Coin bu hafta yaklaşık yüzde 40 artışla en büyük 10 kripto para arasında üst sıralara yükseldi. Ayı piyasasında sessiz bir çıkış yakalayan TON Coin neden bu kadar ilgi gördü?

Toncoin (TON) Neden Yükseliyor?

The Open Network’ün yerel kripto para birimi olan Toncoin (TON) mesajlaşma uygulaması Telegram ile yaptığı son ortaklığın ardından önemli bir fiyat rallisine girdi. TON fiyatı 2,50 dolara kadar yükseldi. Yazı hazırlandığı sırada TON Coin 8,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle 2,38 dolardan alıcı buluyordu. Son fiyat artışıyla birlikte Toncoin, Solana’yı geride bırakarak piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto para birimi haline geldi.

Hukuki riskler nedeniyle Telegram ile resmi bağlarını koparan proje halen aynı ekibin kontrolünde. Üstelik Telegram ile entegre çalışan Toncoin uygulama için cüzdandan kullanıcı adı satışına kadar birçok büyük yeniliğe öncülük etti.

TON Coin Alınır Mı? Fiyat Hedefi

Eğer boğalar fiyatı 2,66 doların üzerinde tutabilirse 3 dolarlık psikolojik sınır rahatlıkla aşılabilir. Ancak tersi senaryoda 1,95 dolar altı kapanışlarla SOL Coin’e tahtı iade edilecektir. Düşüş senaryosundaki hedefse 1,63 dolarda bulunuyor. Genel olarak düşüş eğilimli piyasa koşullarına rağmen, TON’un fiyatı güçlü bir yükseliş momentumuyla dikkat çekiyor. Eğer bu hafta Fed toplantısı beklenenden iyi geçerse arkasındaki rüzgarı güçlendiren TON Coin yeni hedeflere koşabilir.

RSI aşırı alım bölgesinde ve yakında kar satışlarının başlayabileceğini gösteriyor. Eğer RSI 70’in altına sarkarsa bu düşüşün ivme kazanmasına neden olabilir. Yatırımcılar için TON Coin cephesinde en fazla dikkat edilecek şey momentumun devam edip etmeyeceği olacak.

Telegram’ın kripto cüzdanı Ton Space ile entegrasyonun getirdiği heyecanın devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Geniş kullanıcı tabanıyla bilinen Telegram gelecekte daha fazla iş birliğini duyurabilir bu da fiyatın uzun vadeli performansı açısından olumlu görünüyor. Peki bu gizli ortaklığın hukuki yaptırımları olabilir mi? Özellikle Rusya gündemdeyken bu da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcıların bu riski de dikkate alması geriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.