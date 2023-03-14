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Altcoin Tam Yüzde 16 Arttı! Bu İşte Kimin Parmağı Var? Fiyat Hangi Noktaya Gidiyor?

Bir zamanların Ethereum katili diye anılan altcoin'inde fiyat hareketi yatırımcılarını mutlu etti. Peki bu hareketin altında ne yatıyordu?
11:15
14 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto dünyasında FTX olayından en çok etkilenen token’ların başında gelen Solana’da yaşanan fiyat yükselişinden etkilenmiş görünüyor. Veriler, bir Solana balinasının, varlığın fiyatı bugün %16 arttıktan sonra kripto borsası Coinbase’e 10,2 milyon dolar SOL yatırdığını gösteriyor.

Solana Balinası SOL’larını Coinbase’e Transfer Etti

Kripto para birimi işlem takip hizmeti Whale Alert’ten alınan verilere göre, geçtiğimiz gün blok zincirinde büyük bir SOL transferi tespit edildi. İşlem, transfer gerçekleştirildiğinde yaklaşık 10,2 milyon dolar değerinde toplam 537.352 token’ın hareketini içeriyordu.

Ancak o zamandan bu yana kripto para birimi fiyatında bir miktar daha artış görüldü, bu nedenle aynı coin’ler en son fiyat göz önünde bulundurulduğunda 11,1 milyon dolar değerindeydi.

Burada söz konusu olan miktar büyük olduğundan, bu transferin arkasındaki gönderici muhtemelen tek bir balina ya da birden fazla büyük yatırımcıdan oluşan bir oluşumdu. Bazen, bu devasa sahiplerin hareketleri, ilgili kripto paraların büyüklüğü nedeniyle piyasa üzerinde gözle görülür etkilere neden olabilir.

Bu nedenle, balinalardan gelen işlemler dikkat edilmesi gereken bir şey olabilir. Bu tür bir transferin fiyatı ne şekilde etkileyeceği, balinanın bunu yaparken aklındaki kesin niyete bağlı olabilir. Veriler, bir Solana balinasının, varlığın fiyatı bugün %16 arttığı için kripto borsası Coinbase’e 10,2 milyon dolar SOL yatırdığını gösteriyor.

Yukarıda gösterildiği gibi, bu Solana balina işleminde gönderen adres bilinmeyen bir cüzdandı. Bu tür adresler bilinen herhangi bir merkezi platforma bağlı değildir, yani muhtemelen site dışı kişisel cüzdanlar olabilir.

Öte yandan alıcı, merkezi bir kripto para borsası olan Coinbase’e bağlı bir cüzdandı. Coinlerin kişisel cüzdanlardan borsa platformlarına taşındığı bu gibi işlemlere borsa girişleri denir. Bir yatırımcının Coinbase gibi bir platforma coinlerini yatırmasının ana nedenlerinden biri satışla ilgili olabilir. Bu sebepten dolayı girişler fiyata zarar verebilir.

Mevcut durumda, Solana borsa girişi oldukça büyük olduğundan, varlığın değeri üzerinde gözle görülür bir düşüş etkisine neden olabilir. Elbette bu yalnızca balinanın bu hamleyle coinleri satma niyetinde olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Balinalar Ne Yapıyor?

Bununla birlikte, transferin Solana’nın son 24 saat içinde %16’lık bir artışla hızlı bir yükseliş trendine girdiği bir dönemde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, balinanın bu karlı fırsattan yararlanmak istemesi makul bir ihtimal gibi görünmekte.

Bununla birlikte, Solana işlemin gerçekleşmesinden bu yana önemli bir düşüş trendi göstermedi. Aksine, fiyat sadece daha da artmıştı, bu da balinanın satış baskısının, eğer varsa, satın alma baskısı tarafından zaten ağır basmış olabileceğini ima ediyor olabilir.

Ancak göz ardı edilemeyecek bir olasılık, balinanın para yatırma işlemini satış amacıyla yapmış olabileceği, ancak henüz tetiği çekmemiş olabileceğidir. Böyle bir senaryoda, düşüş etkisi biraz gecikmeli olarak ortaya çıkabilir.

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