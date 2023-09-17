İşte Hedefler! Bu Hafta Bitcoin (BTC) Dananın Kuyruğunu Koparacak!

Özet

  • Bitcoin balinaları birikime devam ediyor.
  • Çarşamba akşamı Fed eğer ağır ve yeni kararlar almazsa yükselişin devam etmesi bekleniyor.
  • İyimser senaryoda BTC 28.800 dolara yükselebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:00
17 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi 26.500 dolar bölgesinde yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor ve bu hafta piyasalar için oldukça kritik. Yatırımcılar 2 yıla yakın süredir devam eden aşırı satışlardan tam anlamıyla yorulmuşken BTC yeniden bir fiyat kırılmasının eşiğine geldi. Peki güncel veriler yatırımcılara ne anlatıyor?

Bitcoin (BTC) Yorumları

BTC volatilitenin geri dönüşüne dair sinyaller verdiği heyecan verici bir haftanın sonuna geldi. Saatler sonra Fed toplantısının yapılacağı haftaya gireceğiz. 2023 yılına yatırımcılar umutlu ve heyecanlı başlamıştı. Bekledikleri ölçüde olmasa da ciddi kazançlar gördüler. Ancak ilk çeyrekteki toparlanmayı saymazsak senenin bugüne kadar geçen çoğu gününde iyi bir fiyat performansı görmedik. Neredeyse yılın sonuna ulaşsak da son çeyreğin eşiğine kadar fiyat çoğunlukla dar aralıkta hareket etti.

Bugünlerde umutlar yeniden artıyor. Bitcoin boğaları geri döndüğüne göre umut ve heyecan yenilenmiş durumda. Bununla birlikte BTC’nin yukarı yönlü hareketini engelleyebilecek ve hatta son kazançları silebilecek önemli bir gelişmeye saatler kaldı.

Fed Toplantısı ve Kripto Paralar

Fed’in Çarşamba akşamı yeni faiz kararının 21:00’da açıklaması bekleniyor. Enflasyon verisi artışta ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle birlikte bunun devam etmesinden endişeleniliyor. Hatırlarsanız aylar önce enflasyondaki düşüşün sürebilmesi için 68 dolarlık petrol fiyatının etrafında kalmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Ardından fiyat devasa bir artışla 90 doları aştı çünkü Rusya ve Suud üretim kesintileri için devam kararı aldı.

Peki büyük yatırımcıların güncel beklentisi ne yönde? 1.000 ve 10.000 BTC tutan balinalar son düşüşe katkıda bulunmuş olsa da varlıklarını artırmaya başladı.

Balina birikimine rağmen, gerçekleşen tavan düşük kalmaya devam ediyor, bu da son 30 gün içinde BTC satın alan alıcıların çoğunun hala karda olmadığı anlamına geliyor. Başka bir deyişle satış yapmak için fazla bir teşvik yok, dolayısıyla potansiyel olumsuzluk sınırlı olabilir. Yeni Bitcoin adreslerinin sayısı 2018 yılındaki zirvesine bu hafta yeniden ulaştı ve bu da piyasanın geleceği için umut vericidir.

Önümüzdeki hafta balinaları zararına satışa itecek bir Fed toplantısı yaşanmazsa piyasalarda toparlanma sürebilir. Fed zaten aşırı sıkılaşmaya yakın bir noktaya politikayı taşıdığı için akaryakıt fiyatlarından beslenen enflasyon endişe edildiği kadar ciddiye alınmayabilir. 21:30’da Powell tarafından yapılan açıklamalar bu noktada önemli.

Sonuç olarak önümüzdeki hafta Fed’in yeni bir şey açıklamadığı ve aşırı şahin bir duruş sergilemediği ortamda toparlanmanın kriptoda sürmesi beklenir.

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