Dünyanın önde gelen türev borsası Chicago Mercantile Exchange Group’ta (CME Group) Bitcoin (BTC) vadeli işlem hacmi Temmuz’u bir yılın en yüksek seviyesinde kapattı. Lider kripto para biriminde yaşanan bu gelişme ne anlama geliyor?

Bitcoin’de Vadeli İşlem Hacmi Zirvede!

BTC vadeli işlem ticareti, analistlerin ve yatırımcıların gelecekte belirli bir dönemde yukarı veya aşağı gidip gitmeyeceğine dair fikirler sunarak, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır. 60 ülkeye yayılmış 120.000’den fazla aktif kullanıcısı ile CME Group, dünyanın en büyük türev pazarlarından biridir. Yakın zamanda Bitcoin vadeli işlemlerini ETF başvurusunu yapan BlackRock da dahil olmak üzere birçok kurumsal yatırımcının yüksek himayesine sahiptir. Bu, borsadaki alım satım faaliyetini dikkate alınması gereken bir hale getirir.

Son 30 gün içinde borsadaki BTC vadeli işlemlerinin işlem hacmi, yazının kaleme alındığı tarihte toplam 53,3 milyar doları buldu. Bir yıl önce bu rakam 1,47 milyar dolardı. Bu, son 12 ayda CME Group’un aylık BTC vadeli işlem hacminde %3500’den fazla kayda değer bir artışı temsil ediyor. Önde gelen kripto para biriminin gelecekteki pazarları, geçen ay öne sürülen tahminlerin çoğunun bir fiyat rallisi lehine yapıldığını ortaya çıkardı. Bu durum kripto paranın 29.000 dolar ve 32.000 dolar fiyat aralıklarındaki ısrarına ve şiddetli olumsuz piyasa duyarlılığına rağmen gerçekleşti.

Vadeli İşlemlerdeki Artışın Sonuçları!

Coinglass’ın verilerine göre, borsalardaki BTC fonlama oranları son birkaç ayda önemli ölçüde pozitif kaldı. Vadeli işlem sözleşmelerinde fonlama oranları, Long ve short pozisyon sahipleri arasında yinelenen ücretleri ifade eder. Bu ücretler, vadeli işlem sözleşmesinin fiyatının dayanak varlığın spot fiyatını (gerçek piyasa fiyatı) yakından takip etmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu olumlu olduğunda, daha long pozisyonların açıldığı anlamına gelir ve genellikle piyasanın genel duyarlılığını yansıtabilir. Öte yandan negatif bir fonlama oranı, daha kısa alım satım pozisyonlarının girilmesiyle azalan faizlere işaret ediyor. Long BTC alım satım pozisyonlarının artan sayısı ve BTC’nin 30.000 doların üzerindeki anlık alım satımıyla işaretlenen son birkaç ayda, kısa vadeli alım satım yapanlar kayıplara sürüklendi.