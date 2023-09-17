Kripto para piyasaları sakin bir Pazar gününe uyandı ve Bitcoin fiyatı 26.500 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar her Fed haftasına heyecanla başlar ve Çarşamba günü yine heyecan dolu saatlere ev sahipliği yapacak. Peki piyasalarda son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

Kripto Para Piyasaları Son Durum

Bitcoin fiyatı kritik bölgeyi tutuyor ancak 26.800 dolar üzerinde kapanışlar göremiyor oluşumuz yükseliş hissiyatını baltalıyor. Diğer taraftan Fed’e günler kalmasına rağmen kral kripto para biriminin korkulan diplere inmemiş olması pozitif bir gelişmedir. Kripto para piyasalarında kümülatif hacim hafta sonunun da etkisiyle tekrar 20 milyar doların altına indi. Gerçek bir yükseliş için bunun 70 milyar dolar üzerinde sabitlenmesi gerektiğini birçok kez söylemiştik.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,06 trilyon dolar ve Cuma gününe göre yaklaşık 100 milyar dolarlık bir artış var. Kısa vadede 1,09 ve 1,15 trilyon bölgelerinin test edilmesi yatırımcıları rahatlatabilir. Haftalık bazda BTC yüzde 3’e yakın artış yaşarken TON Coin en büyük 10 kripto para arasında dikkat çekici şekilde yükseliyor. Haftalıkta kazançları %40’a dayandı ve Solana’yı geçerek en büyük dokuzuncu kripto para konumuna yükseldi.

Kripto Para Güncel Veriler

Çarşamba akşamı yapılacak Fed toplantısı öncesinde faizlerin kesin biçimde sabit bırakılması bekleniyor. Yazı hazırlandığı sırada CME FedWatch %98 ihtimalle faizlerin sabit bırakılacağını gösteriyordu.

Diğer toplantılar için baskın beklenti ise şöyle;

1 Kasım: faizler sabit (%72)

13 Aralık: faizler sabit (%60)

31 Ocak: faizler sabit (%59)

20 Mart: faizler sabit (%53)

1 Mayıs: faizler sabit (%44)

Ocak itibariyle indirim beklentisi grafikte kendine yer edinmeye başlıyor. Mevcut görüntü Fed’in bu toplantıda veya en geç Kasım ayında faiz tavanını ilan edeceği yönünde.

ABD Doları endeksi kritik 105 seviyesini aştı ve 106 bölgesinin üzerinde kapanışlar yaparsa yeniden Ekim ayındaki 115’li bölgeye tırmanabilir. Bu durum kripto paralar için iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Petrol fiyatı Ağustos ayında %7 ve Eylül ayında %9’a yakın yükseldi. Bu da son gelen Ağustos enflasyon verisinde artışa neden oldu.

Ayrıca yükseliş devam ettiği için sonraki Fed toplantılarının tonunu belirleyen enflasyon verisinde artışın devamı muhtemel.