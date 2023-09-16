Hong Kong polisi, yaklaşık 34 milyon Hong Kong Doları (4,3 milyon ABD doları değerinde) değerindeki kripto varlıkları içeren olayda birkaç şikayetin ardından JPEX kripto para borsasını da inceliyor. Bu gelişme, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (SFC) JPEX tarafından gerçekleştirilen ve düzenlemeye tabi olmayan işlemleri nedeniyle yaptığı uyarının ardından yaşandı. Bu olaylar gerçekleşirken bir yandan da yaklaşık 83 kullanıcı para çekememeleri nedeniyle borsayı şikayette bulundular.

Borsa Denetim Altına Girdi

Hong Kong SFC, Çarşamba günü kripto para alanının yatırımcılarına yönelik olarak bir tavsiye yayınladı. Bu başvuruda JPEX borsasının herhangi bir lisans başvurusunda bulunmadığını belirtti. Halkı, gerçek olamayacak kadar cazip görünen tekliflerle karşılaştıklarında iki kere düşünmeleri konusunda da uyardı.

SFC ayrıca JPEX’in denizaşırı ülkeler ve düzenleyicilerden lisans alma konusunda yanlış iddialarda bulunduğunu belirtti. Bunu yaparken yatırım ve tasarruf sistemlerinde yüksek getiri beklentisi yarattıklarını da ortaya çıkardı. Bunun yanı sıra borsa, yanıltıcı bilgileri topluma ulaştırmak için genellikle ücretli destekçiler olan sosyal medya içerik üreticilerine de güveniyordu.

SFC’nin uyarısının ardından, JPEX’in bazı kullanıcıları kripto paralarını çevrimiçi borsa hesaplarından almakta zorlandıklarını bildirdi. Bir kullanıcı, 1.000 USDT çekmeye çalıştıklarında yalnızca 25 USDT’nin alınmasıyla sonuçlandığını ve geri kalanının işlem ücreti olarak alındığını açıkladı.

Özellikle, JPEX ile ilgili şikayetler için Telegram kanalını yöneten grup, toplamda 10 milyon ABD dolarının üzerinde kripto para içeren yaklaşık 200 şikayet aldıklarını belirttiler. Ancak grup, blockchain işlem kayıtlarının JPEX’in 30.000’den fazla kullanıcısı olduğunu ve potansiyel olarak 300 milyon dolarından fazla paranın da borsada bulunduğunu belirtti.

Kripto Para Borsasının Son Durumu

JPEX, Hong Kong pazarına iki yıl adım atmıştı ve önemli bölgelerdeki metro istasyonlarındaki reklamlar da dahil olmak üzere agresif tanıtım kampanyaları yürütmüştü. Borsa ayrıca bu yılın başlarında faaliyetlerini Tayvan’a genişleterek şovmen Nine Chen’i de marka elçisi olarak bünyesine katmıştı.

Ancak Chen, JPEX ile olan sözleşmesinin Temmuz ayı sonunda sona erdiğini yetkililerle paylaştı. JPEX’in sahiplerinin kimlikleri ve yaşadıkları yerler, şirketin şeffaf olmayan kurumsal yapısı nedeniyle belirsizliğini korumaya devam ediyor. Soruşturmalar devam ederken, Hong Kong polisi olayda zarar görenleri konuşmaya ve yaşadıklarını emniyete bildirmeye davet etti.