Non fungible token (NFT) pazarı olan Magic Eden, dijital koleksiyonlara sahip olmaya uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir alternatif sağlamak için Solana‘nın sıkıştırılmış NFT’lerini (cNFT’ler) destekleyeceğini duyurdu.

Magic Eden Açıklamaları

cNFT’ler normal Solana NFT’lerinden farklı, çünkü verileri sıkıştırılır ve zincir dışında saklanır. Bu nedenle, mint için daha az ücret gerektirdiklerinden daha büyük miktarlarda üretim daha uygulanabilir olabilir.

Magic Eden’a göre, bu tür NFT oyun, müzik, etkinlik ve metaverse gibi çeşitli sektörlerde seri üretim koleksiyonların oluşturulması için ideal. NFT pazaryeri, içerik oluşturucuların daha fazla harcama yapmadan daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıdığına inanıyor.

NFT pazaryeri ayrıca, NFT üretimiyle ilgili maliyetleri düşürerek, potansiyel olarak benimsemeyi teşvik edebileceğine ve yeni insanların NFT toplamayı denemesi için “kolay erişim noktası” haline gelebileceğine inanıyor. Daha düşük maliyetlerle, kullanıcılar koleksiyon elde etmek için büyük miktarda fon riskine girmeden NFT toplayabilir. NFT’ler üzerinden para kaybetme riskini azaltabilir.

cNFT’ler’in Farkı Ne?

cNFT’ler, Solana’nın durum sıkıştırması ile desteklenmekte; bu özellik, sadece yaklaşık 110 dolar ile 1 milyon kadar NFT basılmasına olanak tanır. Ethereum üzerinde NFT basmakla karşılaştırıldığında, NFT başına 2,9 ila 30 doların üzerinde bir maliyet söz konusu olabilirken, cNFT’lerle basım maliyeti büyük ölçüde düşürülmüş gibi görünüyor.

Bunlara ek olarak NFT’leri zincir dışında barındırmanın faydaları olsa da, bazen kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor. Örneğin; 2022 yılında, FTX kripto borsasında basılan NFT’ler bozuldu ve borsa iflas ettiği için boş görüntüler gösterdi. Bir mühendis, NFT’lerin blok zinciri yerine bir Web2 API kullanılarak barındırıldığına dikkat çekti ve NFT’lerin Web2 teknolojisi kullanılarak barındırılmasından çıkarılması gereken bir ders olduğu konusunda uyardı.