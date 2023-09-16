Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analistten Olay Yorum! Başladı, Devam Ediyor!

Özet

  • Kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin'in boğa piyasasının devam ettiğini ve başlangıcının net olmadığını söyledi.
  • Analiste göre Bitcoin boğaları harekete geçmek için 26 bin 550 dolar eşiğinin geçilmesi için bekliyorlar.
  • Pizzino, Bitcoin'in 28 bin 500 dolar seviyesini geçmesinin boğa piyasasını doğrulayacağını söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:00
16 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, kripto kralında son dönemde görülen durgunluğuna rağmen Bitcoin‘de (BTC) boğa piyasasının en optimum şekilde devam ettiğini iddia etti. Analiste göre Bitcoin boğaları harekete geçmek için belirgin bir eşiğin geçilmesi için bekliyor.

Analiste Göre Bitcoin’de Boğa Piyasası Şekillenmeye Devam Ediyor

Kripto para analisti Jason Pizzino, yeni strateji oturumunda Bitcoin‘in boğa piyasası döngüsünün Ocak ayı civarında oluşmaya başladığına ve şekillenmeye devam ettiğine inandığını belirterek şunları söyledi:

Bu, tıpkı önceki döngüde ve ondan önceki önceki döngüde olduğu gibi bir boğa piyasasının başlangıcı. Başlangıçlar her zaman bu kadar net değildir. Bu kadar net olamazlar. Her şey netleştiğinde, bu sondur. İşte o zaman bireysel yatırımcı devreye girer. İşte o zaman herkes piyasaya girmekten heyecan duyar çünkü herkes aynı şeyi görür.

Pizzino: Boğalar 26 bin 550 Dolar Eşiği İçin Bekliyor

Güncel veriler BTC‘nin fiyatının son 24 saatte yüzde 0,86 yükselişle 26 bin doların üzerinde, 26 bin 538 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Kripto kralının fiyatı olumlu eğilim gösterirken analist Bitcoin’in 28 bin 500 dolar seviyesini geçmesinin boğa piyasası döngüsünü daha ikna edici bir şekilde doğrulayacağının altını çizerek şu notu düştü:

Piyasa 25 bin doların altında neredeyse hiç zaman geçirmedi. Biraz daha vakit ayıramaz demiyorum ama bu seviyelerinin üzerinde haftalık kapanışlarda altı ay geçirdi. Şu ana kadar oldukça iyi ama boğalar henüz gelmiş değil. En azından bazı mum kapanışlarının 26 bin 550 doların üzerinde olmaya başladıklarını görmeleri gerekiyor. Bu yüzden burada çok fazla ikna edici olmak istemiyorum.

Boğaların hala yapması gereken çok şey var. 28 bin 500 dolardaki beyaz çizginin üzerine çıktığımızda bunu dile getirmeye başlayabilirim. Bu, Bitcoin’in yukarıda konsolidasyona başlaması ve devam eden daha düşük seviyelere gelip ardından 32 bin doları kırmaya çalışması için kilit seviyelerden biri.

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