Polkadot’un (DOT) Çin Topluluğundan Kapanma Hamlesi 

Özet

  • Polkadot'un (DOT) Çin'deki blockchain meraklılarından oluşan bir topluluğu olan Polkaworld, kısa süre önce bir sorunla karşılaştı. 
  • Topluluk, resmi finansman başvurusu teklifinin reddedilmesi nedeniyle yaklaşık on beş gündür faaliyet göstermiyor. 
  • Token fiyatı bu durumdan etkilenmedi. DOT fiyat hareketinin yükselişe geçmesiyle hız kazandı. 
19:25
16 Eylül 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Polkadot‘un (DOT) Çin’deki blockchain meraklılarından oluşan bir topluluğu olan Polkaworld, kısa süre önce bir sorunla karşılaştı. Topluluk daha önce Eylül – Kasım 2022 tarihleri arasında topluluk faaliyetlerini kapsamasını isteyen bir teklif sunmuştu. Ancak teklif reddedildi. 

PolkaWorld’ün Teklifi Reddedildi 

Son gelişmelere göre Polkadot’taki en büyük Çin topluluğu olan PolkaWorld yakında faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Topluluk, resmi finansman başvurusu teklifinin reddedilmesi nedeniyle yaklaşık on beş gündür faaliyet göstermiyor. 

İlk teklif Ağustos ayında sunulmuş, ancak daha sonra seçmenlerin çoğunluğunun karşı oy kullanması nedeniyle reddedilmişti. PolkaWorld ayrıca OpenGov kapsamında mali yönetimle ilgili sorunlar olduğunu, birçok kişinin reddedildiğini ve Polkadot ekosisteminden ayrıldığını belirtti. 

Tweet’te ayrıca OpenGov’un yetenekli ekiplerin kaybına yardımcı olması durumunda hata yapıyor olabilecekleri de belirtildi. Topluluk, ayrıca başvuru sahiplerinin hazine fonlarını nakde dönüştürmesinin kendileri için zararlı olduğuna inanan bazı DOT sahipleriyle de görüştü, bu nedenle tüm tekliflere karşı oy kullanma eğilimindeler gibi görünüyor. Bu nedenle, PolkaWorld ileride topluluk önerilerine dayanarak teklifini güncelleyebilir. 

DOT Fiyatına Etkisi 

Bununla birlikte, PolkaWorld olayının DOT’un sosyal cephesi üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını belirtmek yerinde olabilir. Bu durum Santiment’in DOT’un sosyal baskınlığının yüksek olduğunu gösteren grafiğinden de anlaşılıyor. Ayrıca, ağırlıklı hissiyatı da olumlu tarafta kalıyor. 

Yukarıda bahsedilen olay gerçekleşirken, DOT fiyat hareketinin yükselişe geçmesiyle hız kazandı. Elde edilen verilere göre, DOT’un fiyatı son 24 saat içinde %3’ten fazla arttı. Yazım sırasında, 4.20 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 5.1 dolardan işlem görüyordu. 

Analistlere göre iyi haber ise DOT’un fiyat artışına günlük işlem hacmindeki artışın eşlik etmesiydi. Bununla birlikte, token’ın 1 haftalık fiyat volatilitesi biraz düştü ve bu da DOT’un fiyatının daha da yükselmesini engelleyebilir. Geliştirme faaliyetleriyle ünlü Polkadot’un son yedi gün içinde bu metrikte bir düşüş kaydetmesi ise ilginç olarak nitelendiriliyor. 

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