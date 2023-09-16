En büyük memecoin Shiba Inu‘nun (SHIB) Layer 2 ağı Shibarium genişlemeye ve yeni rekorlar kırmaya devam ederken, Shiba Inu meraklıları milyonlarca SHIB’i bu tokenlerin asla çıkarılamayacağı cüzdan adreslerine taşıyarak yakmaya, dolayısıyla SHIB’in dolaşımdakini arzını azaltmak için hamleler yapmaya devam ediyorlar. Shiba Inu topluluğunu yüz milyondan fazla SHIB’in yakılmasının ziyade projenin önde gelen geliştiricilerinden Kaal Dhairya’nın ekibin Bone ShibaSwap (BONE) sözleşmesiyle ilgili güncelleme planlarının ayrıntılarını paylaşması heyecanlandırdı.

On Milyonlarca SHIB Yakılarak Dolaşımdan Çıkarıldı

Saatlik SHIB yakımlarına ilişkin verileri paylaşan Shibburn platformu, son 24 saatte kullanılamayan cüzdan adreslerine büyük miktarda SHIB aktarıldığı bildirdi. Shiba Inu topluluğunun girişimiyle toplamda 111 milyonun hemen üzerinde SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı ve yakım oranını yüzde 251,30 oranında artırdı. En büyük yakımlar 34.46 milyon ve 10.84 milyon SHIB’in yakımı oldu.

Böylece SHIB’de haftalık zaman diliminde en yüksek yakım oranına ulaşılmış oldu. Shibburn’ün daha önce paylaştığı verilere göre yakım oranı son iki gün içinde yalnızca yüzde 62 ve yüzde 12 oranında arttı.

Önemli BONE Sözleşme Güncellemesi Duyuruldu

Önde gelen Shiba Inu geliştiricilerinden Kaal Dhairya, topluluğa SHIB ekibinin BONE sözleşmesinden vazgeçmek için hangi adımları atmayı planladığını anlatan bir blog yazısı yayımladı. Dhairya, ekibin ana ağda çok fazla yeniden denemesi olmadığından bu adımların zaman alacağını, dolayısıyla hataya yer olmadığını söyledi. Sözleşmeden vazgeçmeye yönelik herhangi bir gerçek adım atmadan önce her şeyin birden fazla kez kapsamlı bir şekilde test edilmesi gerektiğini ve böylece herhangi bir kayıp yaşanmayacağını da ekledi.

Geliştiricinin belirttiği adımlar arasında, güvenlik için gecikmeli bir Timelock sözleşmesi eklemek, gerçek değeri olmayan sahte bir token Calcium basmak (aksini iddia eden ve onu satın almayı teklif edenler dolandırıcı olarak kabul edilecek), BONE basmak, ayarlama yapmak gibi konular yer alıyor.

BONE, son günlerde Avustralya merkezli kripto para borsası GroveX ve Endonezya merkezi kripto para borsası Reku gibi birçok yeni kripto para borsasında listelense de fiyat bu listelemelere olumlu tepki vermedi. SHIB ekibinden bir isim olan Lucie, Shibarium’un gelişiminden aşama katedildikçe SHIB ve BONE’un fiyatlarının toparlanacağını belirtti.