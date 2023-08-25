Kripto para yatırımcıları 25 Ağustos Cuma gününe de kaosla başladı. Popüler meme coin saldırıya uğradı. Saldırının detayları netleşmemiş olsa da en popüler meme coinlerden PEPE Coin ciddi kayıplar yaşadı. Mevcut şartlarda PEPE Coin’in faaliyetine devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor. Peki en büyük ikinci meme coin olan Shiba ne durumda?

Shiba Inu Balina Hareketleri

Bilinmeyen bir Shiba Inu (SHIB) balinası Perşembe günü bir Gemini cüzdanından bilinmeyen bir cüzdana 708 milyardan biraz fazla SHIB taşıdı. İşlemin eşdeğer değeri 6 milyon doların biraz altında. Shiba Inu ekosistemi inişli çıkışlı bir Shibarium lansmanı nedeniyle dalgalanmalar yaşarken bu balina hareketi kafaları daha da karıştırdı.

Etherscan’a göre, 0x941b adlı bir balina 23 Ağustos’ta Gemini cüzdanından 708 milyardan fazla SHIB tokenı aldı. İşlemlerin asıl amacı henüz belli değildir. Dolayısıyla yatırımcılar yatırım kararlarını sadece bu bilgilere dayanarak vermemelidir. Bu haftanın başlarında Whale Alert, anonim adresler arasında bir trilyondan fazla SHIB transferinin verilerini paylaşmıştı.

Diğer taraftan Shibburn 24 saat içinde 119,5 milyondan fazla token yaktı. Bu rakama aslında Shiba Coin arzının dişe dokunur miktarda azalması için yeterli değil. Uzmanlar Shibarium eğer testnet dönemindekine benzer ölçüde ilgi görürse aylık on milyonlarca dolarlık yakımdan bahsediyordu. Şimdi layer2 çözümüyle alakalı ortaya çıkan sorunlar ve ilginin zayıflığı bu beklentinin şimdilik havada kaldığını söylüyor.

Shiba Coin Grafik Yorumu

En büyük ikinci meme coin güne %1 düşüşle 0,000008 dolardan devam ediyor. Popüler altcoin 10 gündür düşmeye devam ediyor. Yüzde 25 değer kaybeden Shiba Coin genel piyasa düşüşünden fazlasıyla etkilendi. Üstelik Shibarium ağındaki sorunlar kayıpların katlanmasına neden oldu.

Fiyat şimdilik 0,0000077 dolarda geçici bir destek oluşturdu ve koruyor. Yeniden yükselişin başlaması içinse 0,0000085 doların üzerinde kapanışlar görmeliyiz. 5 gündür dar bir aralıkta dalgalan fiyat şu anda kanalın ortasında ve yön tayin edilmiş değil. Destek veya direnç bölgesinden gelecek bir kopuş gelecekteki fiyat hareketini belirleyebilir.