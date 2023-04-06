En büyük altcoinlerden biri için 3 boğa sinyalinden bahsetti. Peki teknik veriler hangi hedeflere işaret ediyor?

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Binance borsasında da işlem gören popüler bir altcoin için ünlü analist yükseliş görünümü paylaştı. Uzmana göre bu tahmininde onu haklı çıkaracak 3 neden var. Bu tarz analizler farklı görüşleri incelemek isteyenler için yararlı olabilir. Analistlerin yorumları size farklı pencerelerden bakma imkanı tanır. Ancak hiçbir zaman körü körüne peşlerinden gitmemelisiniz.

Solana (SOL) Yükselecek

En azından InvestAnswers’ın anonim sunucusu böyle düşünüyor. Son piyasa değerlendirmesinde yarım milyon yatırımcıya hitap eden analist Solana’nın Nisan ayı başında 446.000 günlük aktif kullanıcı kaydettiğini ve bunun projeyi diğer tüm akıllı sözleşme platformlarının üzerine çıkaran bir faaliyet artışı olduğunu söylüyor. Ağ aktifliğinin fiyatla dolaylı açıdan elbette bağlantısı var. Eğer bir blockchainin aktifliği artıyorsa muhtemelen büyüyen ilgiden dolayı fiyatın da katlanması gerekir. Veya tam tersi senaryoyu Cardano da görmüştük. Ağ aktifliği zayıfladıkça popüler altcoin rakiplerinden daha hızlı kayıplar yaşadı ve 0,3 dolara kadar yakın zamanda düştü.

Analist ayrıca Solana‘nın yedi günlük işlem ortalamasının yaklaşık 30 milyona yükseldiğini ve bunun geçen Ağustos ayından bu yana yaklaşmadığı bir seviye olduğunu belirtiyor. Bu tarih önemli çünkü Solana iyi durumdayken henüz FTX çökmemişti. Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından Solana çok büyük bir darbe aldı ve fiyatı sıfıra gidecekken 8 dolardan döndü. Elbette o dönem Vitalik Buterin’in destek paylaşımı önemliydi.

InvestAnswers sunucusu, Solana’nın herhangi bir akıllı sözleşme platformunun başlangıcından bu yana, açık ara en fazla işleme sahip olan Ethereum’dan sonra ikinci en yüksek işleme sahip olduğunu söylüyor.

“Commit nedir? Bir geliştirici yazılım geliştirmede bir taahhütte bulunduğunda, genellikle GitHub veya Git gibi bir sürüm kontrol sisteminde izlenen bir geliştirici tarafından kod havuzunda yapılan değişikliktir ve iş hacmini, ekip performansını analiz etmeye, eğilimleri belirlemeye yardımcı olur, ayrıca projenin nereye gittiğini, geliştirme aşamasında projeye ne kadar kaynak tahsis edildiğini anlamaya yardımcı olur ve bir ağın ve tabii ki herhangi bir yazılım geliştirmenin ilerlemesini ve kalitesini izlemek için önemli bir metriktir.”

Solana (SOL) Yorum

On-chain veriler yükselişe işaret ediyor olabilir. Ancak hiçbir veri size geleceği göstermiyor. Solana en büyük Ethereum katiliydi ve kurumsalların onu terk etmesiyle öldürücü yaralar aldı. İyi haber şu ki Kasım, Aralık ayındaki gibi popüler projelerin ağı terk ettiğini görmüyoruz. Halen Saga üzerinde çalışıyorlar. Birçok veri eski seviyelerine dönemese de dipten toparlanmaya başlamış gibi görünüyor. Peki kısa vadede fiyata dair beklentiler neler?

Sol Coin yazı hazırlandığı sırada 20,67 dolarda bulunuyor. Son 7 gündür dar bir aralıkta işlem görüyor. Kısa vadede yükselişin başlaması için 21,26 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Sonraki hedefi 23,53 dolar olacaktır ardından da 27 dolar üzerinde yeniden kapanışlar yapmak isteyecek. Fakat 20 dolar altına düşerse 19,4 ve 17,10 dolar seviyelerine kadar hızla geri çekilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.