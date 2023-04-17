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Kıdemli analist Mike McGlone hali hazırda Bloomberg Intelligence bünyesinde kıdemli analist olarak görev yapıyor. Son yaptığı tahminler kripto yatırımcısına adeta uyarı niteliğindeydi. Yatırımcıların büyük kısmının yanlış yere baktığını düşünen isim piyasalara dair güncel tahminlerini paylaştı. Geçmişte birçok kez bu ismin tutarlı tahminleri olduğunu görmüştük. Peki bundan sonra ne olacak.

Kripto Paraların Geleceği

Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, ETH/BTC, NASDAQ ve Federal Rezerv para arzını karşılaştıran bir grafik paylaştı. Ünlü analistin görüşüne göre ETH/BTC çifti riskli varlıklar için öncü bir gösterge olarak hareket ediyor olabilir ve bu da borsada ve belki de kriptoda yaklaşan bir düşüş dalgasına işaret ediyor. Geçmişte birçok kez öncü sinyal olarak çalışan bu grafik analistin uyarılarıyla daha da ciddi bir hal alıyor.

McGlone, piyasaların Federal Rezerv’in para politikasındaki sert geri dönüşünün getirdiği gelişmekte olan bir dezenflasyon dönemine uyum sağlıyor olabileceğini söylüyor.

“2.000 Dolarlık Ethereum’u, 30.000 Dolarlık Bitcoin‘i suçlamayın. Risk varlıkları zirve yaparsa, piyasalar durgunluklarda normal olan dezenflasyona uyum sağlama günlerinin başında olabilir. Üstelik Federal Rezerv asla geçmişte olduğu kadar kolay gevşemeyebilir. Kalıcı deflasyon karşılıklı olabilir”

Bitcoin ve Altcoinler Yorum

Bloomberg analisti verdiği son röportajda, altının öngördüğü deflasyonist durgunlukta muhtemelen en iyi performans gösteren varlıklardan biri olacağını söylüyor. Ons fiyat 2.000 doları hızla aştı ve fiyat dalgalı seyretmeye devam ediyor. Diğer taraftan Bitcoin fiyatının altınla azalan korelasyonu bu yükselişten kripto paraların fayfalanamayabileceğini de gösteriyor. Üstelik düzenleyici riskleri de hesaba katarsak Bitcoin ve altcoinler için tablo daha da karamsarlaşıyor.

Kıdemli Bloomberg analisti şunları söyledi;

“Bence bugün biraz geri çekiliyor, ancak bence altının ons başına 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması ve bir daha asla geriye bakmaması kaçınılmaz. En önemli katalizör ise borsanın potansiyel olarak düşüşe geçmesi… Bu yüzden bunu altının yükselmesi için bir katalizör olarak görüyorum. Gerçekten yükselişte olduğum birkaç emtiadan biri çünkü her şey deflasyonist eğilimlere doğru aşağı doğru eğilmeye başlıyor.”

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 29.530 dolardan alıcı buluyor.