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Kripto para yatırımcılarının gündemi yoğun ve sığ fiyat hareketlerinin olduğu günlerden uzaklaşıyoruz. Bitcoin yeniden 30.000 doların altına düştü fakat tek problem fiyat değil. Eğer geri adım atılmazsa kripto endüstrisinin kalıcı hasar aldığı günler görebiliriz. Üstelik bu FTX çöküşü gibi gelip geçen bir sorun da olmayacak.

Kripto Para Yasaları

Gömleğinizin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz başa dönene kadar ne yaparsanız yapın hep bir sorun olduğunu göreceksiniz. Kripto para yasalarında da durum budur. AB ve ABD inovasyonu destekleyici yasalar yerine tüm dünyaya yayılacak daha baskıcı kurallar üzerinde çalışıyor. Finans dahil birçok alanda dünyanın kullandığı kurallar bu iki dev tarafından şekillendirilir. Eğer yanlış kurallar kripto regülasyonlarının temelini oluşturursa Türkiye dahil birçok ülkenin aynı yoldan gittiğini görebiliriz. Bu kesinlikle endişe verici.

Şu an ABD’li siyasiler kripto paraların tam olarak ne olduğunu anlayamamışken onları regüle etme gayretiyle yanlış bir yasal çerçeve hazırlıyor. GameStop olayını hatırlayın. Temsilciler Meclisi konuyu incelemeye başladığında bugünkü üyeler 2021 yılında YouTube yayınlarını karşılıklı sohbetler ve yatırım tavsiyesi için uygun ortam olarak görüyordu. GameStop hisselerinin yükseleceğini söyleyen yayıncıların insanlara birebir yatırım tavsiyesi verdiği ve Reddit’in bir kafe gibi görüldüğüne şahit olmuştuk. Konuyu en ince detayına kadar kavrayamamış siyasilerin kripto paralarla alakalı düzenleme adımları atması ne derece verimli sonuçlar doğurur? O halde başa dönelim. Göz göre göre gömleğin ilk düğmesi yanlış ilikleniyor ve ABD’nin başa dönmesi gerekecek.

ABD Kripto Para Düzenlemesi

İlk bölümdeki endişeler birçok endüstri oyuncusu tarafından paylaşılıyor. 31 milyar dolarlık kripto para birimi USDC’nin ihraççısı Circle’ın CEO’su benzer şeyler söyledi. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin 19 Nisan’daki oturumunda görüşülecek olan stablecoin yasa tasarısı taslağı, ABD’de bir stablecoin ihraççısı olmak için gereken nitelikleri ve şartları öneriyor ve ihlal edenler için cezai yaptırımları detaylandırıyor. Tasarı ayrıca bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) araştırılmasını ve keşfedilmesini talep ediyor.

Circle CEO’su Allaire, tasarının ABD doları ve genel olarak dijital para birimleri üzerinde potansiyel olarak olağanüstü etkileri olduğunu söylüyor. CEO’ya göre, stablecoin düzenlemesi doğru yapılmazsa doların rolü artık tehlikede.