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154 yıllık yatırım bankasının eski yöneticilerinden biri kısa süre önce büyük bir sinyal paylaştı. Devasa fırsat olarak nitelendirdi. Kripto paralarla uzun süredir yakından ilgilenen ünlü yatırımcı birçok gerekçe sunarak kripto için sıradaki fırsatın bu olduğunu söyledi. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Fırsat dediği şey bir altcoin mi?

Büyük Kripto Fırsatı

Makro gurusu Raoul Pal, CryptoPunks’ın cazip görünmeye başladığını söylüyor. Real Vision kurucusu, CryptoPunks‘ın düşen fiyatları gösteren taban fiyat grafiğini paylaşıyor ve bunun boğalar için bir fırsat olabileceğini söylüyor.

“Punks çok ilginç olmaya başlıyor… Dolar bazında 100.000 dolar civarında ancak ETH cinsinden tutundular. Vergi sezonu ve Blur farming, fiyatların neredeyse baskı altında kalmasına yol açtı. ETH zaman içinde yükseldikçe, fazla kazançlar gecikmeli olarak değer varlıklarına geri dönüştürülür. Borsa güçlü olduğunda geleneksel sanatta olduğu gibi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kriptonun çok yükseleceğini düşünüyorsanız, ki ben buna inanıyorum, düşük fiyatlar bir fırsat gibi görünüyor.”

CryptoPunks NFT

2021 yılındaki NFT coşkusunun ortasında CryptoPunks gibi birkaç popüler koleksiyon devasa kazançlar getirdi. Pal, ETH sahiplerinin genellikle kârlarını alıp NFT’lere yatırarak çeşitlendirmeyi sevdiğini söylüyor. Özelikle CryptoPunks gibi nadir ve anlamlı koleksiyonlar ünlüler, kripto para balinaları ve daha fazlasının ilgisini çekiyor. NFT sanatçısı FVCKRENDER ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Pal, NFT’lerin oyunu değiştirdiğini ve sanatçıların blockchain’in benimsenmesini hızlandırdığını söyledi.