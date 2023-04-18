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  •   Bu Altcoin En Az 16x Yapacak! Kıdemli Kripto Analisti İddialı!

Bu Altcoin En Az 16x Yapacak! Kıdemli Kripto Analisti İddialı!

Popüler kripto analisti DeFi altcoin için devasa kazanç uyarısında bulundu. İddialı tahmini gerçekleşirse en az 16x fiyat artışı görülecek.
00:25
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından takip edilen popüler analist iddialı tahminlerinden birini yakın zamanda paylaştı. Yüzbinlerce yatırımcıyı uyaran kıdemli kripto analisti yüksek kazanç fırsatı gördüğü DeFi altcoinlerden birine işaret ediyor. Üstelik onun fiyatının en az 16 kat değerlenmesini bekliyor. Üç haneli fiyatı hedefi ve daha fazlası.

Yükselebilecek Altcoin

Popüler bir kripto analisti, DeFi altcoinlerden birinin bir sonraki boğa rallisi için ciddi kazanç getireceğini söylüyor. Üstelik en cazip yatırım seçenekleri arasında olduğunu söyleyerek ona bu motivasyonu aşılayan detaylara dikkat çekiyor. Credible Crypto takma adıyla bilinen analist Bitcoin henüz 30.000 dolar seviyesindeyken (30.600) fiyatın 30.000 dolar altına düşeceğini söylemişti. Son düşüşü doğru tahmin etti.

Convex Finance, Curve Finance kullanıcılarının ödüllerini artırmalarına olanak sağlamak için tasarlanmış bir DeFi platformudur. Convex Finance, Curve’deki likidite sağlayıcılarına çeşitli teşvikler veriyor ve kullanıcıların kendi yerel tokeni olan CVX’i stake etmelerine olanak tanıyor.

“CVX, bir sonraki boğa dalgası için en yüksek inançlı bahislerimden biri olmaya devam ediyor”.

Convex Finance (CVX) Yorum

Peki analistin bu görüşü neye dayanıyor? Öncelikle %20-40 APR onu cezbetmiş gibi görünüyor. Bu da maliyetinizin fiyat arttıkça elinizdeki miktar yükseldiği için sürekli düşmesi anlamına gelir. Eğer doğru stratejiler uygulanırsa bir altcoinin arzı artarken fiyatının da yükseldiğini görebiliriz. Nitekim birçok altcoin düzenli kilit açılışlarına rağmen son 4 aydır önemli kazanımlar elde etti.

“CVX’inizi kilitlemek size iki aylık ödemelerde %20-40 APR (yıllık yüzde oranı) arasında bir ödeme yapar ve bu yüzde genellikle artan fiyatlarla aynı kalır. Yani birikiminiz büyüdükçe, bu oranları orijinal anapara yatırımı üzerinden değil, birikiminizin daha yeni ve daha yüksek değeri üzerinden kazanırsınız. Örnek vermek gerekirse, CVX’i 5 dolardan aldım ve o zamandan beri kilitliyorum. Bir yıllık kilitlemenin ardından, vlCVX (oy kilitli CVX) başına 7 dolardan fazla kazandım, bu da %100’ün üzerinde bir APR anlamına geliyor. İlk yatırımımı henüz 1 yıl olmadan telafi ettim piyasalar çökmeden önce kazancım 12x’e kadar çıktı. Bunu tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarmayı ve nihayetinde CVX üç haneli rakamlarda işlem gördüğünde satmayı planlıyorum.”

CVX Coin şu anda yaklaşık 6 dolardan işlem görüyor. Var olacak tüm CVX’in yaklaşık %80’i dolaşımdaki bunun büyük bir kısmı dört aylık artışlarla kilitlenmiş durumda. Bu da mevcut arzın düşük olduğu anlamına geliyor. Eğer Credible haklı çıkarsa CVX fiyatının mevcut fiyatından en az 16x yapması gerekiyor. Yıllık %20-40 APR de dahil edildiğinde nihai kazanç çok daha cezbedici oranlara çıkıyor. Fakat bir sorun var, kripto para piyasaları son derece riski ve bir sabah CVX fiyatının bir hack veya genel piyasa çöküşünden dolayı %90 erimesi çok büyük bir sürpriz olmaz. Bundan dolayı yatırımcıların kendi stratejilerini mutlaka kendi araştırmalarına dayanarak risk profillerine göre oluşturması gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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