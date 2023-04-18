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Birkaç dakika önce yayınladıkları duyurunun ardından popüler altcoinin fiyatının aniden yükseldiğini gördük. GALA Coin özellikle P2E meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda ilgi zayıflasa da blockchain tabanlı oyunların gelecekte hayatımızın daha fazla içinde olması bekleniyor. Peki son müjde neydi?

GALA Coin Neden Yükseliyor?

Fiyat duyurunun ardından 0,045 dolara sıçradı ancak şimdilik yükseliş durulmuş görünüyor. Fakat 15 Mayıs tarihine henüz çok var ve haberi satın almak isteyen yatırımcıların önümüzdeki günlerde harekete geçtiğini görebiliriz. Önemli bir güncellemeyi müjdeleyen Gala Games ekibi 15 Mayıs tarihinde GALA(v2)’nin başlatılacağını açıkladı.

“Gala Games ekosistemi büyümeye ve gelişmeye devam ederken, 15 Mayıs’ta GALA(v2)’nin piyasaya sürüleceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yükseltme, gelişmiş yakım mekanizmaları, güvenlik geliştirmeleri ve gelecekte yükseltilebilirlik dahil olmak üzere masaya bir dizi iyileştirme getiriyor. Ufkun ötesine bakan ekibimiz, GALA ve Gala Games ekosisteminin blockchain teknolojisi ve kullanılabilirliğinin ön saflarında yer almasını sağlamaya kendini adamıştır. GALA(v2) lansmanı öncesinde, Ethereum’da GALA(v1) tutan tüm kullanıcıların yeni GALA(v2) tokenını doğrudan 1:1 oranında airdrop olarak alması için düzenlemeler yaptık. Bu düşüşten sonra GALA(v1) artık desteklenmeyecektir. İçiniz rahat olsun, sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için borsa ortaklarımızla aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ortaklarımızın çoğuyla zaten iletişime geçtik, ancak airdrop’un doğrudan size teslim edilmesini sağlamak için GALA’nızı kişisel cüzdanınızda saklamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Likidite havuzu sözleşmelerine bırakılan GALA’nın geri alınabileceğini garanti edemediğimizden, GALA’nızı 15 Mayıs’taki anlık görüntüden önce herhangi bir likidite havuzundan veya akıllı sözleşmeden kaldırmalısınız. Güvende olmak üzülmekten daha iyidir.”

GALA Coin Yorum

Gala Games Web3 dünyasına daha güçlü biçimde hazırlanmak için bu adımı attığını duyuruyor. Üstelik 15 Mayıs tarihine yaklaştıkça daha fazla güncellemenin de geleceğini söylüyor. Özellikle token yakım hususunda detayların netleşmesi GALA Coin talebindeki artışı körükleyebilir. İlk yükselişin arkasındaki sebep bu olabilir. Ancak şimdilik bu duyuruda yakımla alakalı daha fazla detay bulunmuyor. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde gelecek haberlere bağlı olarak fiyatta dalgalanma görmesi muhtemeldir.

Kısa vadede 0,0426 dolar üstünde kapanışlar yükselişi destekliyor. Yatırımcılar için son 1 aydır 0,045 dolar direncini aşamıyor ve bu gece de şimdilik direnci kıramadı. Eğer bunu başarabilirlerse 0,051 ve 0,058 dolar seviyeleri hedeflenebilir.