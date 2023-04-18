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Yüksek riskli altcoinler aynı zamanda yüksek ödül oranına sahiptir. Bundan dolayı hızlı kazanç hedefleyen yatırımcılardan yoğun ilgi görür. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği SHIB önemli bir eşiği geçti. Peki bundan sonraki hedefi kaç dolar olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?

Shiba Coin Yorum

SHIB fiyatı 0,00001 dolarlık direnç alanı üstünde mücadelesini sürdürüyor. Eğer bu bölgeyi koruyabilirse daha fazla kazanç için sonraki hedeflerine odaklanacaktır. Shiba Inu için günlük grafik yükseliş sinyalleri gönderiyor. Bunu temelde iki ana nedeni bulunuyor. İlk olarak, Shiba Inu coin fiyatı 53 gündür yerinde olan uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı. Bu yapılardan kopuşlar genellikle önceki düzeltmenin sona erdiği ve yeni bir yukarı yönlü hareketin başladığı anlamına gelir. SHIB söz konusu olduğunda, bu durum muhtemelen Şubat ayında başlayan düzeltmenin artık sona erdiği anlamına gelmektedir.

Shibarium ve Shiba Metaverse etrafındaki FUD yatırımcıların iştahını kaçırmış ve varlıklarını satmalarına neden olmuştu. İkinci olarak, günlük grafikteki RSI 50 seviyesinin üstüne çıktı. RSI bir momentum göstergesidir ve 50’nin üzerindeki hareketler yükseliş eğiliminin işareti olarak kabul edilir. Eğer değer 50’nin altındaysa satış yapan yatırımcıların daha fazla olduğunu görürüz ve fiyat olması gerekenden daha ucuz seviyelere ilerler. Ancak 50 ve üzerinde daha yatırımcı bu altcoini almaya başlar ve satıcılardan daha baskın olduklarını görürüz. Eğer RSI 90’ın üzerindeyse bu aşırı satış uç noktasıdır ve yakında bir düzeltme beklenir.

Shiba Coin Fiyat Hedefi

Peki günlük grafikte direnç alanı geçildi ve RSI boğaları destekliyor. O halde Shiba Coin kaç dolara ulaşacak? Eğer günlük grafikteki okuma doğruysa genel piyasa hissiyatına bağlı olarak başarı şansı azalma/artma ihtimaliyle birlikte 0,0000135 dolar direnci hedeflenebilir. Fibonacci düzeltme seviyeleri, destek ve dirençle karşılaşılabilecek alanları gösteren Fibonacci dizisinden türetilen bir dizi yatay çizgi olarak çalışır. Ve bir sonraki direnç 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi sıradaki en makul hedef olarak görülüyor.

Kısa vadeli altı saatlik zaman diliminden elde edilen teknik analiz, günlük yükseliş görünümünü destekliyor. Bunun ana nedeni yükselen bir üçgenin oluşmasıdır. Bu formasyon çoğu zaman yükseliş kırılımlarına gebedir. Fakat üçgenin taban çizgisinden bir kırılmayla fiyat yeniden 0,00001 dolar ve altına düşebilir.