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Ayı Sezonu Bitti Mi? Dev Kripto Araştırma Şirketi Açıkladı!

Kripto para piyasaları için ayı sezonu bitti mi? Yatırımcıları sonraki süreçte ne bekliyor?
02:25
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılında zor bir dönem yaşayan kripto para yatırımcıları artık Bitcoin fiyatının 30.000 doları aştığını gördü. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını bir kenara bırakırsak artık en kötü günler geride kalmış gibi görünüyor. Peki hangi veriler bu görüşü destekliyor? Glassnode tarafından sağlanan bu veriyi nasıl değerlendirmeliyiz?

Kripto Ayı Sezonu Bitti Mi?

Glassnode’un son analizi, Bitcoin‘in 30.000 dolar altında sağlam bir temel oluşturduğunu ve güncel verilerin 2016 ve 2019’un başlarıyla benzer bir tablo çizdiğini gözler önüne seriyor. Mevcut arz yapısını ele alan şirket LTH arzının 14,161 milyonluk toplam arz dengesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Buna karşın FTX’in başarısız olmasının ardından Bitcoin satın kısa vadeli yatırımcılar 2,914 milyon BTC’lik arz dengelerinin 2023’te nispeten sabit kaldığını gördü. 12 Nisan itibariyle, FTX borsasının 8 Kasım 2022’de çökmesinden bu yana 155 gün geçmişti. 155 günlük süre çok önemlidir çünkü bir Bitcoin sahibinin uzun vadeli yatırımcı olarak sınıflandırılabilmesi için bu sürenin geçmesi beklenir.

Dolayısıyla arz dağılımı, ilki FTX‘in çöküşünden önce LTH arzını temsil edecek şekilde, diğeri ise kısa vadeli sahipleri temsil edecek şekilde ikiye ayrılabilir.

Raporda ayrıca, arzlarındaki değişiklikler yoluyla ifade edilen LTH davranışına dayalı olarak önceki piyasa döngülerinin bir karşılaştırması da yapıldı. Şu anda Bitcoin’in, LTH arzının genellikle birkaç aydan bir yıla kadar ATH etrafında gezinme eğiliminde olduğu bir “Sabır Platosu” dönemi yaşadığını belirtti. Yani ayı sezonu artık sona ermiş olabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Özellikle, Bitcoin‘in fiyatı 2016 ve 2019’da yeni dip seviyeler oluşturmazken, gerçek boğa koşusu 2020’nin sonlarında ve 2021’de 18 ila 24 ay boyunca başlamadı. Parabolik yükseliş dönemi genellikle kısa vadeli yatırımcıların kârda olan varlıkların yüzdesinde hızlı bir artışa ve ardından kâr alımına tanık olur. Bitcoin’in fiyatında yılbaşından bu yana görülen güç, kâr amacıyla elde tutulan coinlerde görülen “patlayıcı artış” ile destekleniyor. Raporda, ayı piyasası tabanlarının geniş çaplı kapitülasyonla karakterize edildiği ve bunun da “onu absorbe etmek için eşit ve zıt bir talep girişi” gördüğü belirtildi.

2023 yılında, arzın %32,3’ünü temsil eden toplam 6,2 milyon BTC kâra geçti bu da bize Bitcoin fiyatının 30.000 dolar altında sağlam bir dip zemini oluşturduğunu gösteriyor. Buna göre önümüzdeki dönemde fiyatın daha yüksek dipler yaparak yükselişini sürdürmesi gerekecek.

Glassnode son yayınladığı raporda mevcut arz yapısının hızlı bir boğa sezonu için müsait olmadığını da vurguluyor. Sonuç olarak en kötü günler geride kaldı ve gelecekte yatırımcıları daha iyi günler bekliyor olabilir.

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