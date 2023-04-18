Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Ünlü Bitcoin Boğasından ABD Doları İçin Çarpıcı Açıklamalar!

Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Ünlü Bitcoin Boğasından ABD Doları İçin Çarpıcı Açıklamalar!

Ünlü ekonomist ve Bitcoin (BTC) Jeffrey Tucker, ABD yönetiminin doların dünya rezerv para birimi statüsünü kendi kendine baltaladığını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
08:22
18 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü ekonomist ve Bitcoin (BTC) Jeffrey Tucker, ABD yönetiminin doların dünya rezerv para birimi statüsünü kendi kendine baltaladığını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Dolardan Kurtulalım, Başka Bir Şeye Geçmeliyiz”

NTD’ye verdiği yeni verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tucker, ABD’nin Rusların on milyarlarca dolar değerindeki mal varlığına el koyma kararının, birçok kişinin ABD dolarının bir zamanlar olduğu gibi bir güvenli liman olmayabileceğini fark etmesiyle tarihte büyük bir değişime işaret ettiğini söyledi:

Bence aslında tarih bunun dolar için bir dönüm noktası olduğunu kaydedecektir. ABD doları 1944’ten beri hakim para birimiydi, 1971’de altın standardının sona ermesinden sonra bile kağıt para birimi olması dışında hakim para birimiydi. Rusya’ya yönelik saldırı ve yaptırımlarla birlikte bu durum gerçekten değişti, çünkü ABD’nin keyfi olarak el koyduğu varlıkların birçoğu elbette dolar cinsindendi.

Şimdi, eğer ABD siyasi gücünü diğer insanların kendi para birimini tutma isteğinin arkasına koyar, onları hırpalar, onlara saldırır, politikalarını eleştirir ve aslında varlıklarına el koyarsa, o zaman bu insanların doları tutma cesaretini kırar.

Böylece birdenbire tüm bu çok güçlü ve önemli ülkelerin “bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor” dediği bir durumla karşı karşıya kalırsınız. “dolardan kurtulalım, başka bir şeye geçmeliyiz” dedikleri bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Ve bunu yapabilirler, bu gerçekleşmeye başlıyor.

Enflasyon ve ABD Doları

Tucker, potansiyel dolarsızlaşmanın en belirgin etkilerinden birinin, muhtemelen yakın zamanda ortadan kalkmayacak olan ve zaten Federal Reserve‘nin (Fed) kontrol edemediğini söylediği enflasyon olacağını ifade etti. Ona göre, daha uzun vadeli bir zaman diliminde doları tahttan indirilme yolunda ilerliyor:

Enflasyon gerçekten kalıcı. Bizimle birlikte, hiçbir yere gitmiyor, Fed enflasyonu düşüremedi. Doların değer kaybetmesi uluslararası seyahatlerimizde bizi etkileyecek. Şu anda seyahat ettiğiniz her yerde dolar altın değerinde. ABD’de bunu hepimiz biliyoruz ve bu bir tür lüks. Bu kesinlikle sona erecek. Ayrıca ABD’de yerleşik uluslararası işletmelere de ciddi zarar verecek. Dolar artık kral olmayacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?
Altın, Gümüş, Bitcoin Al Diyen Uzmandan Kritik Açıklama: “Devam Edecek!”
Altın, Gümüş, Bitcoin Al Diyen Uzmandan Kritik Açıklama: “Devam Edecek!”
Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!
Analistten İddialı Tahmin: Binance’teki Bu Altcoin Sert Yükselebilir!
Piyasanın Kurdu Patlamasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı! Hedef Fiyatları Tek Tek İşaretledi!
Piyasanın Kurdu Patlamasını Beklediği 5 Altcoin’i Sıraladı! Hedef Fiyatları Tek Tek İşaretledi!
Bunun Sonu Yok Mu? Herkes Kripto Parasını Çekerse Gözde Altcoin’e Ne Olacak?
Bunun Sonu Yok Mu? Herkes Kripto Parasını Çekerse Gözde Altcoin’e Ne Olacak?
Yüzde 500’ü Bulabilir! Son 10 Yılı Kapsayan Ünlü Döngü Bitcoin Patlayacak Diyor!
Yüzde 500’ü Bulabilir! Son 10 Yılı Kapsayan Ünlü Döngü Bitcoin Patlayacak Diyor!
Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Gary Gensler’in Koltuğu Sallantıda Mı? Temsilci Büyük Bir Harekete Hazırlanıyor!
Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Gary Gensler’in Koltuğu Sallantıda Mı? Temsilci Büyük Bir Harekete Hazırlanıyor!
Büyük Duyuru Sonrası Bu Altcoin Çift Haneli Zıpladı! İşte Detaylar
Büyük Duyuru Sonrası Bu Altcoin Çift Haneli Zıpladı! İşte Detaylar
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Bitcoin’de Hareket Başladı! 31.000 Dolar Yolu Açıldı Mı? Bakın Grafikler Ne Söylüyor!
8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?
Önümüzdeki Saatlere Dikkat! AVAX, SOL, ETH ve XRP Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023