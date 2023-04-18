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Ünlü ekonomist ve Bitcoin (BTC) Jeffrey Tucker, ABD yönetiminin doların dünya rezerv para birimi statüsünü kendi kendine baltaladığını ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTD’ye verdiği yeni verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tucker, ABD’nin Rusların on milyarlarca dolar değerindeki mal varlığına el koyma kararının, birçok kişinin ABD dolarının bir zamanlar olduğu gibi bir güvenli liman olmayabileceğini fark etmesiyle tarihte büyük bir değişime işaret ettiğini söyledi:

Bence aslında tarih bunun dolar için bir dönüm noktası olduğunu kaydedecektir. ABD doları 1944’ten beri hakim para birimiydi, 1971’de altın standardının sona ermesinden sonra bile kağıt para birimi olması dışında hakim para birimiydi. Rusya’ya yönelik saldırı ve yaptırımlarla birlikte bu durum gerçekten değişti, çünkü ABD’nin keyfi olarak el koyduğu varlıkların birçoğu elbette dolar cinsindendi.

Şimdi, eğer ABD siyasi gücünü diğer insanların kendi para birimini tutma isteğinin arkasına koyar, onları hırpalar, onlara saldırır, politikalarını eleştirir ve aslında varlıklarına el koyarsa, o zaman bu insanların doları tutma cesaretini kırar.

Böylece birdenbire tüm bu çok güçlü ve önemli ülkelerin “bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor” dediği bir durumla karşı karşıya kalırsınız. “dolardan kurtulalım, başka bir şeye geçmeliyiz” dedikleri bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Ve bunu yapabilirler, bu gerçekleşmeye başlıyor.