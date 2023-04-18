Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, önemli bir on-chain (zincir üstü) göstergesi Bitcoin fiyatı için yükselişe işaret ediyor. İşte o gösterge ve söyledikleri.

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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) geçen hafta 30 bin doların üzerine güçlü bir hamle yaptı, ancak o zamandan beri bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 1,4 düşüşle 29 bin 560 dolardan ve 571 milyar dolar piyasa değeri ile işlem görüyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, önemli bir on-chain (zincir üstü) göstergesi Bitcoin fiyatı için yükselişe işaret ediyor. İşte o gösterge söylediği.

Bitcoin’de Rezerv Riski Bir Kez Daha 0’ı Geçti

Yatırımcılar, 2023’ün başından beri değerini yüzde 75’in üzerinde artıran Bitcoin’in yapacağı bir sonraki fiyat hareketi merakla bekliyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, BTC için güçlü bir yükseliş momentumuna işaret eden Bitcoin Rezerv Riski olarak da bilinen bir zincir üstü göstergesinin önemli bir fırsata işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

Bu Bitcoin göstergesi büyük yükseliş potansiyeline işaret ediyor! Bitcoin Rezerv Riski 0’ın üzerine çıktığında, parabolik fiyat hareketleri olur; 2012, 2013, 2015, 2019 ve 2020’de sırasıyla yüzde 2 bin 830, yüzde 566, yüzde 6 bin 400, yüzde 99 ve yüzde 487’lik yükselişler oldu. Rezerv Riski bir kez daha 0’ı geçti!

Martinez, Ethereum adreslerinin yaptığı alımlara dayanarak, Bitcoin için güçlü destek ve direnç seviyelerini işaretledi:

770 bin adresin 360 bin BTC satın aldığı Bitcoin için 30 bin 270 dolar ila 32 bin 150 dolar direnci zorlu bir engel olmaya devam ediyor. Bu arada, 700 bin adresin 390 bin BTC satın aldığı 29 bin 330 dolar ila 30 bin 200 dolar desteği güçlü kalmaya devam ediyor. Bu seviye kırılırsa dikkatli olun, bir sonraki önemli destek 27 bin 600 dolar ila 28 bin 450 dolar seviyesinde.

Bitcoin’de Ayı Piyasası Bitti mi?

Bitcoin’de ayı piyasasının bitip bitmediğine dair genel bir değerlendirme yapabilmek için en büyük kripto paranın uzun vadeli yatırımcıları (LTH’ler) ve kısa vadeli yatırımcıları (STH’ler) için arz dinamiklerini incelemek gerekiyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode’a göre kripto para borsaları dışında tutulan arzın yüzde 23,3’ünden fazlası şu anda zararda olan olan LTH’lere ait ve 2016’nın başı ile 2019’un başı arasında önemli benzerlikler gösteriyor.

Glassnode, ayrıca 2023’in başından beri devam eden fiyat rallisinin ortasında toplam 6.2 milyon BTC’nin karlı bölgeye döndüğünü belirtiyor (arzın yüzde 32,3’ü). Dolayısıyla, şu anda gerçekleşmemiş karda olan bu kadar çok BTC ile her fiyat artışında Bitcoin harcama ve satma eğiliminin daha da artması beklenebilir.

Glassnode, tüm bunlara ek olarak Bitcoin’in piyasa değerinin şu anda gerçekleşmemiş kâra karşı nasıl konumlandığını ölçen NUPL adlı bir başka ilginç metriğe de dikkat çekerek şunları not etti: