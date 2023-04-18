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Büyük Duyuru Sonrası Bu Altcoin Çift Haneli Zıpladı! İşte Detaylar

Bir Binance Launchpad projesi olan SPACE ID (ID), kısa süre önce yaptığı duyuru ile yerel varlığı ID token'ın fiyatının çift haneli zıplamasına neden oldu. İşte detaylar.
11:27
18 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir Binance Launchpad projesi olan ve büyük ilgi gören SPACE ID (ID), kısa süre önce yaptığı duyuru ile yerel varlığı ID token’ın fiyatının çift haneli zıplamasına neden oldu. İşte ID token’ın fiyatını çift haneki zıplatan o duyuru.

ID Token İçin Geri Alım ve Yakım Mekanizması ile DAO Duyurusu Yapıldı

Binance’in son Launchpad projesi olan SPACE ID‘nin kısa süre önce yaptığı duyuru sonrası projenin yerel varlığı ID token’ın fiyatı çift haneli zıpladı. Space ID, yaptığı duyuruda ID token için 3 ayda bir gerçekleştirilecek şekilde bir geri alım ve yakım mekanizmasıyla birlikte SPACE ID DAO’yu tanıttı.

Duyuruda SPACE ID platformu üzerinden (alan adı kaydı, alan adı kayıt yenilemeleri, Hediye Kartı satın alımları ve SPACE ID pazar yerinden sağlanan işlem ücretlerinden sağlanan gelir dahil) sağlanan toplam net gelirin yüzde 50’sinin ID token geri alımı ve yakımı için kullanılacağı, toplam net gelirin kalan yüzde 50’lik kısmının ise kurulacak olan SPACE ID DAO’nun hazinesine aktarılacağı belirtildi.

Duyuru Sonrası ID Token’ın Fiyatı Çift Haneli Zıpladı

SPACE ID’nin ID token için 3 ayda bir gerçekleştirilecek şekilde geri alım ve yakım mekanizmasının duyuruması sonrası altcoin‘in fiyatı yüzde 10’un üzerinde yükselerek 1 dolar seviyesine dayandı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ID token, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 7,51 yükselişle 0,9071 dolardan işlem görüyor. Altcoin, güncel fiyatlarla 17 Nisan 2023 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 1,0328 doların yüzde 8,91 altında işlem görüyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, ID token’da yükselişin başlaması için öncelikle 1 dolar seviyesinin geçilmesi gerektiğini, bu seviyenin üzerinde olacak günlük mum kapanışları ile fiyattaki yükselişin şiddetleneceği üzerinde duruyor. Nitekim altcoin‘de satıcılar 1 dolar seviyesine odaklandığı, fiyatın bu seviyeye her yaklaştığında yoğun bir şekilde satış yaptıkları görülüyor.

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