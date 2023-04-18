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Yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, önemli bir geri çekilme öncesinde kripto para piyasasındaki yukarı yöndeki atağın devam edeceğine inandığını belirtirken patlamasını beklediği altcoin’leri hedef vererek tek tek sıraladı.

Analistin İzleme Listesinde Altcoin’ler

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, başta en büyük kripto para Bitcoin (BTC), en büyük altcoin Ethereum (ETH) ve eşten eşe ödeme ağı Litecoin (LTC) dahil olmak üzere birden fazla kripto parayı yakın markaja aldığını açıkladı.

BTC‘nin bir düzeltme yapmadan önce 38 bin dolar ila 42 bin dolar fiyat seviyesine ulaşmasını beklediğini söyleyen Van de Poppe, Bitcoin’in ardından ETH‘ye geçerek en büyük altcoin’in 2 bin 700 dolar 3 bin dolar dolar arasında yükselebileceğini, Litecoin’in ise 260 dolara kadar çıkabileceği belirtti.

Analist ayrıca, 55 ila 65 dolar arasına yükselmesini beklediği Ethereum rakibi olarak gösterilen Avalanche‘ı (AVAX) da izleme listesine almış durumda. Birlikte çalışabilirlik Blockchain’i olan Cosmos‘u (ATOM) da izleme listesine dahil eden Van de Poppe, popüler altcoin’in 35 dolara kadar tırmanmasını beklerken, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘de (LINK) 18 ila 22 dolar aralığına varan bir yükseliş hedefliyor.

Bitcoin’de Önemli Seviyeyi İşaretledi

Bitcoin’e ilişkin detaylı bir analiz sunan Van de Poppe, en büyük kripto paranın 29 bin 800 doların üzerinde kalmayı başarmasının yükseliş trendinin devam edeceğine dönük son derece olumlu bir sinyal olduğunun altını çizdi. Analiste göre altcoin‘ler BTC paritelerinde akümüle oldukları ya da yükseldikleri için Bitcoin’deki son düşüşü hafif sıyrıklarla atlatmayı başardı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içnide kaydettiği yüzde 0,20 yükselişle analistin işaretlediği önemli seviyenin hemen üzerinde, 29 bin 891 dolardan işlem görüyor.