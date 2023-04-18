Ethereum ile ilgili olarak ortaya çıkan gökkuşağı grafiği yatırımcıyı umutlanmanın ötesine mi taşıyacak? Ortaya çıkan fiyat dudak uçuklatıyor.

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Ortaklaşa Shapella olarak adlandırılan Shanghai ve Capella yükseltmelerinin, ETH staking’in Aralık 2020’de tanıtılmasından bu yana ilk kez Ethereum (ETH) unstaking’i etkinleştirmesinin ardından, fiyatı 2.000 $ psikolojik eşiğini aştı ve sabit kaldı ve yatırımcıları gelecekteki hareketlerini ölçmeye çalışmak zorunda bıraktı.

Gökkuşağı Fiyat Grafiği

Bunu yaparken, bazı kripto para yatırımcıları, kripto varlığın çeşitli hareketli ortalamalara (MA) göre tarihsel hareketlerini takip etmek için BlockchainCenter’ın Ethereum için gökkuşağı fiyat grafiğini kullanıyor, bu da belirli eğilimleri tanımaya yardımcı olabilir ve insanların yatırım kararları almasına izin verebilir.

18 Nisan’da alınan verilere göre, şu anda gökkuşağı grafiği Ethereum’un mor renkle gösterilen ve 0 ila 2.320 dolar arasında değişen “Fire Sale” aşamasında olduğunu ve 2.320 ila 3.282 dolar arasında duran ‘Undervalued’ bölgesine (mavi) girmeye çalıştığını gösteriyor.

2035’e kadar olan eğilimleri gösteren Bitcoin (BTC) gökkuşağı grafiğinin aksine, Ethereum’unki (şimdilik) kullanıcıların yalnızca önümüzdeki birkaç ay için daha net bir tarih vermek gerekirse Ekim 2023’e kadar olası eğilimleri gözlemlemelerine olanak tanıyor, ancak yine de daha önceki grafik modellerine dayanarak eğitimli tahminler yapılabilir.

Yıl Sonu Tahminleri

Özellikle, Ethereum en son Temmuz 2020’de ‘Fire Sale’ bölgesindeydi ve bu bölgeden ‘But we have *earned* it’ bölgesinde 4.354 dolar ile zirve yapması neredeyse bir yıl sürdü (Mayıs 2021’e kadar). Bugün ETH için bu bölge 14.625 dolar ile 21.231 dolar arasında değişiyor ve grafik desenleri kendini tekrarlarsa Şubat 2024’e kadar gerçekleşmeyebilir.

Bundan önce, Ethereum yalnızca bir kez ‘Fire Sale’ bölgesindeydi. Ekim 2015’te, dört ay sonra “BTC’ye geri mi dönelim?” bölgesine yükseldi. Bununla birlikte, bu yükseliş rallisini Ocak 2017’de ulaştığı ‘Değersiz’ alana doğru bir düşüş takip etti. Bununla birlikte ETH, Mayıs 2017’de “Maksimum Balon Bölgesi” bariyerini aştı ve Ağustos 2018’e kadar “BTC’ye Geri Dönelim mi?” bölgesiyle yer değiştirerek orada kaldı.

Bu model tekrar gerçekleşirse, Ethereum’un Ağustos 2023’te (şu anda 21.231 dolar ile 30.654 dolar arasında) ‘BTC’ye Geri Dön’ seviyesine yükselebileceği, ardından Eylül 2024’te (şu anda 2.320 dolar ile 3.282 dolar arasında) ‘Değersiz’ seviyesine düşebileceği ve Ocak 2025’te ‘Maksimum Balon Bölgesi’nde (30.654 dolar ve ötesi) fırlayabileceği anlamına gelir.

Ethereum Fiyat Analizi

Ethereum şu anda 2.104,50 dolar fiyatla işlem görüyor ve bu da gün içinde %0,56’lık bir artışa işaret ederken, varlık yıl başından bu yana elde ettiği yaklaşık %80’lik artışı koruduğu için haftalık %10,19’luk pozitif değişime ve geçen ayki %18,94’lük kazanca ekleniyor.

Her şey göz önüne alındığında, Ethereum için en yükseliş eğilimli gökkuşağı grafiği senaryosu, Ağustos ayında 21.231 $ ‘ı aştığını görüyor. Öte yandan, 14.625 $ mümkün, ancak Şubat 2024’ten önce değil. Bununla birlikte, kripto sektöründeki durumun hızla değişebileceğini ve sadece grafik modellerinden daha fazla dış faktöre bağlı olduğunu akılda tutmak önemlidir.