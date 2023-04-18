Popüler kripto para birimi olan Ripple'da (XRP) zincir üstü veriler yatırımcılara nasıl bir fiyat hareketine işaret ediyor?

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Ripple (XRP) fiyatı, son 7 işlem gününün büyük bir bölümünde 0,52 dolar bölgesi civarında hareket etti. Zincir üstü metriklere derinlemesine bakıldığında, XRP’nin yakında 0,50 dolar desteğini kaybedebileceği belirtiliyor. Ripple yatırımcılarını bekleyen olası hareketler neler?

XRP Fiyat Hareketi!

Son XRP rallisi, olumlu piyasa duyarlılığı ve kripto balinaları arasındaki birikim çılgınlığı tarafından körüklendi. Ancak 11 ayın en yüksek seviyesi olan 0,57 dolara ulaşmasından ancak iki hafta sonra, on-chain verileri, ayıların yakında kontrolün tekrar eline geçebileceğini gösteriyor. Son fiyat artışına rağmen XRP geçen hafta yeni talep çekmekte zorlandı. Santiment tarafından derlenen verilere göre, XRP ağında oluşturulan yeni adreslerin sayısı, Mart sonundaki son yerel zirveden bu yana önemli ölçüde azaldı.

29 Mart ile 17 Nisan arasında, ağa yeni girenlerin sayısı %70 azalarak 3.360’tan 995’e düştü. Ağ büyümesi, yeni katılımcıların belirli bir Blockchain ekosistemine katılma oranını ölçer. Bir fiyat rallisi sırasında ısrarla düştüğünde, altta yatan madeni para yeni talep bulmakta zorlanabileceğinden, yaklaşmakta olan bir fiyat düzeltmesini gösterebilir.

Santiment Verileri!

Aynı şekilde düşüş görünümünün daha da doğrulanmasında, önemli bir balina geçen hafta kar kaydetmeye başladığı görülüyor. Santiment’e göre, 10 ila 100 milyon XRP kripto para bakiyesine sahip balinalar 12 Nisan’dan beri satış gerçekleştiriyor. Paylaşılan grafik, XRP balinalarının 12 Nisan ile 17 Nisan arasında 370 milyon token sattığını gösteriyor. 0.50 dolarlık mevcut piyasa fiyatıyla satılan alt değeri yaklaşık 185 milyon dolar. Kripto para balinaları kısa bir süre içinde büyük hacimler satmaya başladığında, diğer mevcut ve potansiyel yatırımcılara düşüş eğilimi gösterebilir. Özetle, azalan ağ büyümesi göz önüne alındığında, balinalar piyasayı 4,19 milyarlık madeni para varlıklarıyla doldurmaya devam ederse, XRP fiyatının daha fazla geri çekilmesi an meselesi olabilir.