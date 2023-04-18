Kripto para piyasalarının tanınan analisti son açıklamalarında bu dört altcoine dikkat çekerek ciddi bir yükselişin kapıda olabileceğini vurguladı!

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Popüler kripto para analisti, Binance Coin (BNB) ve Chainlink (LINK) dahil olmak üzere küçük bir altcoin grubu için çıkış hedeflerini açıkladı.

BNB ve LINK Yorumu!

Yeni bir oturumda Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen analist, dünyanın en büyük kripto para borsasının hizmet token’ı olan Binance Coin’i (BNB) yakından izlediğini söyledi. Altcoin Sherpa’ya göre, BNB bir yıldır geniş bir aralıkta işlem görüyor ve 350 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir hareket, büyük hacimli altcoini en son Mart 2022’de görülen seviyeye taşıyabilir. Altcoin Sherpa açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer BNB gerçekten güçlü bir kırılma yaşarsa, o zaman muhtemelen ilk alan olarak 450 dolar görürdüm ve arada pek çok ara seviye olacak ama muhtemelen bir sonraki seviyem 450 dolar olacak.

Altcoin Sherpa’ya göre Chainlink (LINK), yaklaşık bir yıldır geniş bir aralıkta konsolide olduğu düşünüldüğünde, 9,30 doların üzerinde büyük bir kırılma, LINK’i %207’ye varan kazançlar elde etmeye götürebilir. Uzman isim şunları söyledi:

Chainlink gerçekten güçlü bir şekilde hareket etmeye başladığında, bunun en az 14 dolara gitmesinin oldukça muhtemel olduğunu düşünüyorum… Bu kadar uzun bir süredir biriktiği için, 25 dolar gibi bir şey görsem hiç şaşırmam.

ARB ve INJ Yorumu!

Yatırımcının listesindeki bir diğer altcoin, Layer-2 ölçekleme çözümü Arbitrum (ARB). Analiste göre, ARB bir sonraki ayaktan önce 1,45 dolar seviyesine kadar düzeltici bir harekete tanık olabilir. Altcoin Sherpa konu hakkında şunları vurguladı:

ARB, 2 doların üzerine çıkarsa şaşırmam. Temel bir bakış açısından bakarsanız, hala oldukça yüksek TVL’ye (kilitli toplam değer), aynı değere yakın olan diğer blok zincirlerine göre oldukça yüksek kullanıma sahip.

Analistin radarındaki son altcoin, merkezi olmayan borsa Injective (INJ). Altcoin Sherpa, INJ’nin kısa vadede devam etmesinin muhtemel olduğu bir yükseliş ivmesinden bahsederek konuşmasında son olarak şunları söyledi: