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SEC Başkanı Gary Gensler yatırımcıların yakından izlediği önemli bir etkinlikte konuşuyor. Temsilciler Meclisinde ifade veren Gensler merak edilen birçok soruyu cevaplandıracak. Saat 17:00’da Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vermeye başlayan Başkan ilk olarak ETH sorusuyla karşı karşıya kaldı.

SEC Başkanı Açıklamalar

Yeni açıklamalar geldikçe güncelliyor olacağız. SEC son birkaç aydır kripto para borsalarına yoğun biçimde davalar açıyor. Birçok altcoin menkul kıymet olarak sınıflandırılıyor ve CFTC ile SEC arasındaki ihtilaf devam ediyor.

Komisyon Başkanı McHenry: “Özel bir soru soruyorum, Başkan Gensler. Bunu özel olarak da söyledim. Bu soruyu sormam sizin için bir şok olmamalı. Ether bir emtia mıdır yoksa bir menkul kıymet midir?”

Gensler bu soruya yanıt vermedi.

Gensler (ETH konusunda): “Bence konu açık, kanun açık ve net.” McHenry: “Piyasa bunu görmüyor… Bu komitenin niyeti bu belirsizliği gidermek ve aslında sağlam bir yasal temel sağlamaktır.”

Maxine Waters: “Bay McHenry’ye cevabınızı vermeniz ve menkul kıymetleri ve emtiaları tam olarak nasıl tanımladığınızı açıklamanız için size zaman vermek istiyorum.” Gensler: “Kongre’nin iradesine göre bir menkul kıymetin yaklaşık 30’dan fazla terimi vardır ve bunlardan biri de bir yatırım sözleşmesidir.”

Gensler: “Stablecoin ihraççısı şirketlerden birinin Silicon Valley Bank’da 3 milyar dolardan fazla parası vardı”. Frenche Hill: “Onlar tarafından verilen korkunç bir karar… Bu konuda zaten bir duruşma yaptık ve bu konuyu takip ediyoruz”

Temsilci Pete Sessions, Gensler’e neden görüşlerinin kendisine ait olduğunu söylediğini sorarak söze başlıyor. Gensler, “Görüşlerimin bana ait olduğunu, personeli ya da komisyon üyesi arkadaşlarımı temsil etmediğini her zaman söylemem yasamızın bir parçasıdır,” diyor

Sherman: “Komite başkanı bu konuda mutlak bir netliğe sahip olmamız gerektiğini söylüyor ve ben de ona katılıyorum. Bir mevzuat üzerinde çalışmalıyız. Bu şekilde, kripto yatırımcılarının hisse senedi, tahvil ve yatırım amacıyla edinilen diğer varlıklardaki yatırımcılarla aynı korumaya sahip olduklarını görürüz.”

SEC Başkanı daha önce de söylediği gibi kripto borsaların “her şeyi yapan, her hizmeti veren” kurumlar olmasını eleştiriyor.

Gensler: “New York Borsası, kendi çalışanlarına karşı işlem yapan bir hedge fonu çalıştırmıyor. Burada ise bu işi birbirine karıştıran ve müşterilerine karşı işlem yapan ve gerekli açıklamaları yapmayan bir kripto dünyası var.”

dünyası var.” Gensler: Kripto paraları denetlemek için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Yaklaşık 1 saattir program devam ediyor. Cumhuriyetçiler Gensler’a karşı cephe almış durumda ve onun düzenleyici netlikten kaçındığını savunuyorlar. Diğer taraftan tüm üyelerin kripto özelinde net kurallara ihtiyacı vurguladığını gördük. Birkaç dakika önce Coinbase CEO’su eğer ABD kripto konusunda gerekli adımları atmazsa Coinbase olarak ülkeden taşınabileceklerini söyledi. Peki ABD bugüne kadar gücünü inovasyondan alıyorken kriptoyu göz ardı mı edecek?

Özellikle Demokratların sert duruşu ve SEC Başkanının daha büyük adımlar bütçe talep ediyor olması iyi değil. Bitcoin fiyatı yeniden 30.100 dolar seviyesine geriledi.