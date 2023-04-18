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  •   Popüler Altcoin’de Tehlike Alarmı: Kripto Analiz Platformu Yatırımcıları Uyardı!

Popüler Altcoin’de Tehlike Alarmı: Kripto Analiz Platformu Yatırımcıları Uyardı!

Kripto analiz platformu Lookonchain, son dönemlerin popüler kripto para birimine işaret ederek yatırımcıları uyardı ve güncel verileri paylaştı.
19:00
18 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer artışları ile birlikte güne yükseliş ile başladı. Piyasadaki bu yükselişin de etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer artışları kaydeden Arbitrum (ARB), 1,77 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı. Ancak kripto analiz platformu Lookonchain, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kritik verilere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Lookonchain, Kritik Verilere Dikkat Çekti

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in güne yükseliş ile başlaması ve 30.300 dolar seviyelerine ulaşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki bu yükselişin de etkisiyle Arbitrum (ARB) da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çift haneli değer artışları kaydetti. Ancak Lookonchain, portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son dönemlerde borsalara yüksek miktarlarda kripto para transfer etmeye başladığını bildirdi.

ARB, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Kritik metriklere işaret ederek yatırımcıları uyaran kripto analiz platformu Lookonchain, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel verilere dikkat çekti. Kripto analiz platformunun paylaştığı verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, son dönemlerde kripto para borsalarında yüksek miktarlarda ARB transferi gerçekleştirmeye başladı. Lookonchain, portföyünde bulundurduğu ARB miktarına göre en büyük ARB balinalarından biri olan adres, kripto para Binance’e güncel fiyatlar ile ortalama 17 milyon dolar değerinde 10.000 ARB transfer etti. Ayrıca kripto analiz platformuna göre bu transfere ek olarak yine portföyünde yüksek miktarda ARB olan çok sayıda adres de hafta içinde borsalara çeşitli miktarlarda ARB aktarmaya başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekeleştirmelidir.

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