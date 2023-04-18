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  •   Son Dakika! 3 Mayıs Tarihi Netleşti! Thodex Kripto Para Mağdurları İçin Önemli!

Son Dakika! 3 Mayıs Tarihi Netleşti! Thodex Kripto Para Mağdurları İçin Önemli!

Türk yatırımcıların yüz milyonlarca dolar kaybetmesine neden olan Fatih Özer yakında Türkiye'ye iade edilecek.
19:55
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binlerce yatırımcının mağduriyetine neden olan ve gündemi fazlasıyla meşgul eden isimle ilgili karar verildi.

Thodex Davası

Fatih Özer bugün Arnavutluk mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda 3 Mayıs tarihine kadar Türkiye’ye iade edilecek. Türkiye’nin SBF’si olarak görülen isim 2021 yılında kaçtıktan sonra yakayı ele vermişti. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi kararından önce Fatih Özer’in avukatları iadeye itirazda bulunmuştu. 2 Eylül tarihinde alınan tutukluluğun devamı kararı 14 Eylül’de temyize götürüldü. Thodex müşterilerinin birikimlerine el koyarak borsayı bakıma aldıktan sonra yurt dışına kaçan özer yaklaşık 1,5 yıl boyunca kırmızı bültenle arandı. Tıpkı Do Kwon gibi balkan ülkelerine kaçan isim burada uzun süre kolluk kuvvetlerinden kaçmayı başardı.

Do Kwon’un Karadağ’da sahte pasaportla yakalanmış olması Fatih Özer’in de benzer bir strateji izlemiş olabileceğini gösteriyor. Özellikle bölgedeki mafyalar kripto para kaçaklarının sığınağı oldu. Thodex kurucusunun müşteri varlıklarıyla ne yaptığı ise henüz bilinmiyor. Türkiye’ye iadesinin ardından yetkililerin bu hususu da irdelemesi bekleniyor.

Thodex Mağdurları Ne Yapacak?

Fatih Özer yakalanmadan önce Thodex sürecini takip eden avukatlar mağdurların kayıplarını telafi için harekete geçmişti. 1:1 oranında müşteri mevduatlarını iade edemeyeceklerini açıklayan avukatlar, kendilerine ulaşan mağdurlarla toplam birikimlerinin daha az bir kısmını taahhüt etti ve bunun karşılığında mağdurlardan şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Kısmi ödemelerin kaynağıyla alakalı detayları paylaşmayan avukatlar mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ciddi bir başarıya ulaşamadı.

Özer’in iadesinin ardından burada devam edecek yargılamayla birlikte mağdurların akıbeti de belli olacak. 2021 yılında cömert Dogecoin ödülüyle daha fazla fonu borsaya çeken Fatih Özer’in attığı bu adımlar kaçıştan önceki son dolandırıcılık olarak yorumlandı. Koineks döneminde borsanın hacklendiği ve zararın şirket fonlarından karşılandığı biliniyor ancak Thodex’i kapanmaya iten sorunun detayları ancak Türkiye’deki yargılama tamamlandığında netleşecek.

FTX çöküşüne benzer şekilde Türkiye’deki regülasyonlarda da Thodex olayının itici güç olması beklenebilir. Şimdilik borsalar mali suçlar açısından inceleniyor ve rezerv kanıtı raporları gönüllü olarak yapılıyor.

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