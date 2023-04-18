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Yusko: Sadece Birkaç Hafta Kaldı! Kripto Para Yatırımcıları Şok Olacak!

Yusko tarafından son yapılan değerlendirme kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
20:00
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto hedge fonu Morgan Creek Digital’in kurucusu ve CEO’su Mark Yusko kripto paralarla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Geçmişte birçok kez kripto paraları gündemine alan isim bu sefer ciddi anlamda umut veriyor gibi görünüyor. Peki birkaç haftalık dönemde yatırımcıları bekleyen şey ne? Yusko neler bekliyor?

Kripto Paralar Boğa Sezonu

Son verdiği röportajda Yusko “kripto yazının” önümüzdeki ayın başlarında resmen başlayacağını söylüyor. Birçok iddialı analist bu sene ciddi ara yükselişler görsek de yeni ATH yolculuğunun başlamayacağından bahsediyordu. Peki Mark Yusko neler söyledi?

“18 Nisan’ı kripto yazının resmi başlangıcı olarak ilan ediyorum. Bu aynı zamanda benim doğum günüm olacak ama bu kripto yazının resmi başlangıcı olacak.”

Yusko’ya göre, kripto fiyatlarındaki yükseliş küresel likiditede büyük bir artışla aynı zamana denk geldi.

“Kripto yazı küresel likidite dalgası üzerinde sörf yapıyor. Çin Ekim ayından bu yana bir trilyon dolar bastı. Fed bilançosuna 300 milyar dolar geri koydu. Ortalıkta 1,5 trilyon dolarlık likidite dolaşıyor. Görünüşe göre insanlar sevdikleri şeyleri satın alıyorlar. Ve kriptoyu seven bir sürü insan var. Bitcoin ve Ethereum en büyük faydalanıcılar. Ama merdivenden aşağı da iniyor.”

Kriptoda Rekor Seviyeler

Bitcoin (BTC) konusunda Yusko, amiral gemisi kripto varlığının benimsenme de dahil olmak üzere bir dizi ölçütte yeni rekor seviyelere ulaştığını söylüyor. Hash oranı, cüzdan sayısı ve 0,1 BTC üstünde birikimi olan yatırımcıların sayısındaki devasa artış. Yusko tüm bunların artık kripto paralar için bir trend dönüşümünün sinyali olduğunu söylüyor.

“Bitcoin’in hash oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesi. Cüzdan sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi. 0,1’den fazla Bitcoin içeren cüzdan sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi. İşlem büyüklüğü ve hacmi, tüm zamanların en yüksek seviyesinde değil, ancak yaklaşmaya devam ediyor.”

Yükseliş bekleyen uzmanlara göre Bitcoin fiyatı hızla 40.000 dolara ulaşabilir ancak 60.000 dolara doğru bir yolculuk zor görünüyor. Diğer taraftan Capo gibi düşüş yanlıları ise halen 15.000 doların altında daha büyük bir dip hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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